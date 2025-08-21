Після останньої розмови з коханим: жінка стрибнула з літака на висоті 4700 м (фото)

Британська парашутистка Джейд Дамарелл наклала на себе руки, стрибнувши з висоти 4700 метрів через кілька годин після розлучення з бойфрендом. За версією слідства, жінка вирішила не використовувати свій парашут.

Related video

32-річна парашутистка Джейд Дамарелл загинула миттєво після удару об землю в графстві Дарем, Велика Британія. Вона не розкрила парашут під час стрибка з висоти 15 500 футів (близько 4700 метрів). Представники клубу Sky-High Skydiving, де стався інцидент, заявили, що це виглядало як "навмисний вчинок", пише The Sun.

Джейд Дамареллстрибнула з літака Фото: WNS

За даними слідства, напередодні трагедії Джейд розійшлась з бойфрендом Беном Гудфеллоу після восьми місяців стосунків. "Вона залишила записки для родини близько 2:30 ночі", — повідомили на засіданні суду.

Фатальний крок

Вранці 27 квітня Джейд бачили за сніданком — за півтори години до фатального стрибка. Досвідчена парашутистка, яка здійснила понад 400 стрибків, не зробила жодної спроби використати парашут чи запасний пристрій і не була в шоломі.

Парашутистка Джейд Дамарелл Фото: WNS

Попереднє розслідування встановило, що з обладнанням все було гаразд.

Родина Джейд вшанувала пам'ять жінки. Її називають блискучою, красивою, сміливою та по-справжньому неординарною людиною. У заяві рідних зазначається: "У неї був яскравий, пригодницький, вільний дух, вона жила з величезною енергією, пристрастю та любов'ю, торкаючись незліченних життів своєю теплотою та добротою".

Заява родичів

"Деякі зірки настільки яскраві, що згорають занадто швидко, але їхнє світло ніколи по-справжньому не згасає, — кажуть її родичі, звертаючись до всіх, хто переживає складні часи. — Якщо ви боретеся, будь ласка, зверніться за допомогою. Поговоріть з кимось — другом, коханою людиною чи професіоналом. Ви ніколи не самотні".

Напередодні трагедії Джейд розійшлась з бойфрендом Беном Гудфеллоу Фото: WNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молода пара Кеннеді та Браян поділилися історією свого одруження в ранньому віці. Їхнє відео зібрало понад 9,8 мільйона переглядів в TikTok та викликало суперечливі коментарі від користувачів цієї платформи.

Інша жінка поїхала до Іспанії працювати нянею й закохалась у сина свого роботодавця.

А от 65-річна бабуся покохала на 21 рік молодшого чоловіка: всі кажуть, що він думає тільки про одне.