Халк Хоган мог умереть по другим причинам: семья сообщила о расследовании — кого и в чем они подозревают

Халк Хоган, звезда кино и рестлер, умер в возрасте 71 год. Предварительные причины, которые объясняют смерть актера болезнью, оказались под вопросом, поскольку дочь звезды раскрыла новые шокирующие подробности и требует расследования.

Звезда реалити-шоу, телеведущая, певица и дизайнер Брук Хоган публично потребовала увидеть сообщение с нагрудных камер медиков, которые, по ее словам, могут раскрыть тайну. Об этом сообщает издание Radar Online.

Полиция Клируотера рассказала СМИ, что расследование смерти актера продолжается, поскольку у семьи Хогана возникли подозрения относительно обстоятельств.

"Уникальный характер этого дела требовал от нас опросить нескольких свидетелей и получить медицинские записи от разных людей. И наши детективы продолжают это делать", — отметили правоохранители.

Брук Хоган перед этим в соцсетях объявила, что необходимо раскрыть записи на нагрудных камерах.

"Я получила 100% реальных звонков от профессионалов, от полицейских до медсестер, которые якобы были с моим отцом в день его смерти, и говорили мне, что мне нужно увидеть записи с нагрудных камер и получить записи службы 911, потому что они якобы содержат информацию, которая потенциально может пролить достаточно света, чтобы изменить нарратив, который мы/я/все слышали", — заявила звезда.

Жена Халка Хогана, Скай Дэйли, рассказала, что диафрагмальный нерв легенды WWE был "поврежден" во время недавней операции. Об этом пишет издание The New York Post.

Она также сообщила, что было проведено вскрытие, но не раскрыла результаты.

Эрготерапевт, который присутствовал в доме Хогана в Клирвотере во время, когда тот перестал дышать, рассказал полиции на месте происшествия о том, что хирург "разорвал" его диафрагмальный нерв во время недавней операции, что, вероятно, и могло повлечь смерть звезды. Также, по его словам, эти слова записаны на нагрудную камеру.

Ранее Брук буквально умоляла о вскрытии отца и даже предлагала заплатить за это. Она была разочарована, когда услышала о кремации умершего актера, однако сообщила, что не знает, когда она состоится.

Напомним, о смерти Халка Хогана стало известно 24 июля: в медиа сообщили о проблемах со здоровьем у звезды.

1 августа издание The Daily Star раскрыло вероятные причины смерти Халка Хогана и сообщило о спорах в семье.