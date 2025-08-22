Халк Хоган міг померти з інших причин: сім'я повідомила про розслідування — кого і в чому вони підозрюють

Халк Хоган, зірка кіно та рестлер, помер у віці 71 рік. Попередні причини, які пояснюють смерть актора хворобою, опинилися під питанням, оскільки донька зірки розкрила нові шокуючі подробиці і вимагає розслідування.

Зірка реаліті-шоу, телеведуча, співачка і дизайнерка Брук Хоган публічно зажадала побачити допис із нагрудних камер медиків, які, за її словами, можуть розкрити таємницю. Про це повідомляє видання Radar Online.

Поліція Клірвотера розповіла ЗМІ, що розслідування смерті актора продовжується, оскільки у сім'ї Хогана виникли підозри щодо обставин.

"Унікальний характер цієї справи вимагав від нас опитати кількох свідків та отримати медичні записи від різних людей. І наші детективи продовжують це робити", — зазначили правоохоронці.

Брук Хоган перед цим у соцмережах оголосила, що необхідно розкрити записи на нагрудних камерах.

"Я отримала 100% реальних дзвінків від професіоналів, від поліцейських до медсестер, які нібито були з моїм батьком у день його смерті, і казали мені, що мені потрібно побачити записи з нагрудних камер і отримати записи служби 911, бо вони нібито містять інформацію, яка потенційно може пролити достатньо світла, щоб змінити наратив, який ми/я/всі чули", — заявила зірка.

Дружина Халка Хогана, Скай Дейлі, розповіла, що діафрагмальний нерв легенди WWE був "ушкоджений" під час нещодавньої операції. Про це пише видання The New York Post.

Вона також повідомила, що було проведено розтин, але не розкрила результати.

Ерготерапевт, який був присутній у будинку Хогана в Клірвотері у час, коли той перестав дихати, розповів поліції на місці події про те, що хірург "розірвав" його діафрагмальний нерв під час нещодавньої операції, що, ймовірно, і могло спричинити смерть зірки. Також, за його словами, ці слова записані на нагрудну камеру.

Раніше Брук буквально благала про розтин батька і навіть пропонувала заплатити за це. Вона була розчарована, коли почула про кремацію померлого актора, однак повідомила, що не знає, коли вона відбудеться.

Нагадаємо, про смерть Халка Хогана стало відомо 24 липня: у медіа повідомили про проблеми зі здоров'ям у зірки.

1 серпня видання The Daily Star розкрило ймовірні причини смерті Халка Хогана і повідомило про суперечки в родині.