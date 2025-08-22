"Две сестрички": Руслана удивила сходством с мамой (фото)

52-летняя украинская певица Руслана Лыжичко нечасто показывает поклонникам личные моменты из своей жизни. А семейные фото с родителями она публикует крайне редко.

Впрочем, накануне в Instagram победительница Евровидения показала фотографию с мамой. На снимке артистка позирует с 75-летней Ниной Аркадьевной на львовском вокзале. Они обнимаются и улыбаются на камеру.

По словам Русланы, она не могла обойти во время гастролей родной Львов: "По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой — что может быть важнее? Мама — мое вдохновение".

Руслана с мамой Фото: ruslana.lyzhychko

Подписчики звезды Евровидения засыпали ее с мамой комплиментами:

"Вы с мамой очень похожи".

"Это же надо было маме родить свою копию!!!! Какие красивые. Искренние. Настоящие".

"Вы как две сестрички".

"Какая невероятно красивая мама. Две красивые дамы".

Ранее Руслана также показывала своего папу. В апреле Степан Иванович отмечал день рождения.

"Этот день для меня особенный! Без этого дня не было бы меня! Ты дал мне этот мир!!! И Твоя любовь сделала меня самой сильной!!!" — писала певица.

Руслана с папой Фото: ruslana.lyzhychko

