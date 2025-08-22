"Две сестрички": Руслана удивила сходством с мамой (фото)
52-летняя украинская певица Руслана Лыжичко нечасто показывает поклонникам личные моменты из своей жизни. А семейные фото с родителями она публикует крайне редко.
Впрочем, накануне в Instagram победительница Евровидения показала фотографию с мамой. На снимке артистка позирует с 75-летней Ниной Аркадьевной на львовском вокзале. Они обнимаются и улыбаются на камеру.
По словам Русланы, она не могла обойти во время гастролей родной Львов: "По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой — что может быть важнее? Мама — мое вдохновение".
Подписчики звезды Евровидения засыпали ее с мамой комплиментами:
- "Вы с мамой очень похожи".
- "Это же надо было маме родить свою копию!!!! Какие красивые. Искренние. Настоящие".
- "Вы как две сестрички".
- "Какая невероятно красивая мама. Две красивые дамы".
Ранее Руслана также показывала своего папу. В апреле Степан Иванович отмечал день рождения.
"Этот день для меня особенный! Без этого дня не было бы меня! Ты дал мне этот мир!!! И Твоя любовь сделала меня самой сильной!!!" — писала певица.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Руслана показала фото с мужем из Крыма в 29-ю годовщину свадьбы.
- Певица призналась, что ей не удалось стать матерью после многих попыток.
Кроме того, победительница Евровидения поздравила маму с юбилеем.