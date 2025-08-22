Поддержите нас UA
"Две сестрички": Руслана удивила сходством с мамой (фото)

Руслана показала свою маму
Руслана | Фото: ruslana.lyzhychko

52-летняя украинская певица Руслана Лыжичко нечасто показывает поклонникам личные моменты из своей жизни. А семейные фото с родителями она публикует крайне редко.

Впрочем, накануне в Instagram победительница Евровидения показала фотографию с мамой. На снимке артистка позирует с 75-летней Ниной Аркадьевной на львовском вокзале. Они обнимаются и улыбаются на камеру.

По словам Русланы, она не могла обойти во время гастролей родной Львов: "По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой — что может быть важнее? Мама — мое вдохновение".

Руслана с мамой
Руслана с мамой
Фото: ruslana.lyzhychko

Подписчики звезды Евровидения засыпали ее с мамой комплиментами:

  • "Вы с мамой очень похожи".
  • "Это же надо было маме родить свою копию!!!! Какие красивые. Искренние. Настоящие".
  • "Вы как две сестрички".
  • "Какая невероятно красивая мама. Две красивые дамы".

Ранее Руслана также показывала своего папу. В апреле Степан Иванович отмечал день рождения.

"Этот день для меня особенный! Без этого дня не было бы меня! Ты дал мне этот мир!!! И Твоя любовь сделала меня самой сильной!!!" — писала певица.

Руслана с папой
Руслана с папой
Фото: ruslana.lyzhychko

