"Дві сестрички": Руслана здивувала схожістю з мамою (фото)

52-річна українська співачка Руслана Лижичко нечасто показує шанувальникам особисті моменти зі свого життя. А сімейні фото з батьками вона публікує вкрай рідко.

Втім, напередодні в Instagram переможниця Євробачення показала світлину з мамою. На знімку артистка позує з 75-річною Ніною Аркадіївною на львівському вокзалі. Вони обіймаються та посміхаються на камеру.

За словами Руслани, вона не могла оминути під час гастролей рідний Львів: "Дорогою в Чикаго коротка зупинка у рідному Львові була обов'язковою, бо зустріч з мамою — що може бути важливіше? Мама — моє натхнення".

Руслана з мамою Фото: ruslana.lyzhychko

Підписники зірки Євробачення засипали її з мамою компліментами:

"Ви з мамою дуже схожі".

"Це ж треба було мамі народити свою копію!!!! Які гарні. Щирі. Справжні".

"Ви як дві сестрички".

"Яка неймовірно гарна мама. Дві красиві пані".

Раніше Руслана також показувала свого тата. У квітні Степан Іванович відзначав день народження.

"Цей день для мене особливий! Без цього дня не було б мене! Ти дав мені цей світ! І Твоя любов зробила мене найсильнішою!!!" — писала співачка.

Руслана з татом Фото: ruslana.lyzhychko

