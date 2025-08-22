"Дві сестрички": Руслана здивувала схожістю з мамою (фото)
52-річна українська співачка Руслана Лижичко нечасто показує шанувальникам особисті моменти зі свого життя. А сімейні фото з батьками вона публікує вкрай рідко.
Втім, напередодні в Instagram переможниця Євробачення показала світлину з мамою. На знімку артистка позує з 75-річною Ніною Аркадіївною на львівському вокзалі. Вони обіймаються та посміхаються на камеру.
За словами Руслани, вона не могла оминути під час гастролей рідний Львів: "Дорогою в Чикаго коротка зупинка у рідному Львові була обов'язковою, бо зустріч з мамою — що може бути важливіше? Мама — моє натхнення".
Підписники зірки Євробачення засипали її з мамою компліментами:
- "Ви з мамою дуже схожі".
- "Це ж треба було мамі народити свою копію!!!! Які гарні. Щирі. Справжні".
- "Ви як дві сестрички".
- "Яка неймовірно гарна мама. Дві красиві пані".
Раніше Руслана також показувала свого тата. У квітні Степан Іванович відзначав день народження.
"Цей день для мене особливий! Без цього дня не було б мене! Ти дав мені цей світ! І Твоя любов зробила мене найсильнішою!!!" — писала співачка.
