Воспитывают троих детей: Милла Йовович обратилась к мужу в особенный день (фото)

Американская актриса и уроженка Киева Милла Йовович отметила 16-ю годовщину брака с английским режиссером Полом Андерсоном. Пара воспитывает трех общих дочерей.

В своем Instagram Милла трогательно обратилась к избраннику, назвав его самой большой поддержкой, вдохновением и опорой. Звезда "Пятого элемента" поблагодарила его за любовь, терпение и внимание к семье.

"Ты — мое вдохновение становиться лучше, мой собеседник для каждой безумной идеи, мой творческий партнер, который всегда помогает мне совершенствоваться и быть лучшей версией себя. Ты научил меня так многому о жизни, любви и способности к терпению и пониманию себя, моей работы и мира вокруг меня. Ты всегда рядом со мной и нашей семьей. Ты — скала, на которую мы можем опереться, когда потеряемся, и ласковое море, которое толкает и ведет нас к прекрасным берегам", — написала Йовович.

Милла Йовович с мужем Фото: Milla Jovovich/Instagram

В частности, голливудская актриса поделилась видео, на котором их обнимает дочь.

Милла Йовович с мужем и дочерью Фото: Milla Jovovich/Instagram

Звездная пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают троих общих детей — дочерей Эвер, Дашиэль и Осиан. До этого Милла Йовович, которая родилась в столице Украины, состояла в браках с режиссером Люком Бессоном и актером Шоном Эндрюсом.

Милла Йовович с мужем Фото: Milla Jovovich/Instagram

