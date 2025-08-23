Виховують трьох дітей: Мілла Йовович звернулася до чоловіка в особливий день (фото)

Американська акторка та уродженка Києва Мілла Йовович відзначила 16-ту річницю шлюбу з англійським режисером Полом Андерсоном. Пара виховує трьох спільних доньок.

У своєму Instagram Мілла зворушливо звернулася до обранця, назвавши його найбільшою підтримкою, натхненням та опорою. Зірка "Пʼятого елемента" подякувала йому за любов, терпіння та увагу до сім’ї.

"Ти — моє натхнення ставати кращою, мій співрозмовник для кожної божевільної ідеї, мій творчий партнер, який завжди допомагає мені вдосконалюватися і бути кращою версією себе. Ти навчив мене так багато про життя, любов і здатність до терпіння та розуміння себе, моєї роботи і світу навколо мене. Ти завжди поруч зі мною і нашою родиною. Ти — скеля, на яку ми можемо спертися, коли загубимося, і лагідне море, яке штовхає і веде нас до прекрасних берегів", — написала Йовович.

Мілла Йовович з чоловіком Фото: Milla Jovovich/Instagram

Зокрема, голлівудська акторка поділилася відео, на якому їх обіймає донька.

Мілла Йовович з чоловіком та донькою Фото: Milla Jovovich/Instagram

Зіркова пара одружилася у 2009 році. Вони виховують трьох спільних дітей — доньок Евер, Дашіель та Осіан. До цього Мілла Йовович, яка народилася в столиці України, перебувала у шлюбах з режисером Люком Бессоном та актором Шоном Ендрюсом.

Мілла Йовович з чоловіком Фото: Milla Jovovich/Instagram

