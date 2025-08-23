Группа Three Days Grace представила новый альбом Alienation со старым солистом (видео)

Alienation — восьмой студийный альбом группы, вышедший 22 августа 2025 года через лейбл RCA Records. Он отмечает возвращение оригинального вокалиста, Адама Гонтье, после 12-летнего перерыва.

Теперь группа работает как квинтет, ведь Мэтт Уолст продолжает оставаться в группе. О релизе новых песен музыканты сообщили в своих соцсетях.

Альбом записывали с октября 2024 по январь 2025 на студии The Reverie в Онтарио. Alienation исследует темы изоляции, внутреннего конфликта, одиночества и самоисцеления в сложном мире.

Mayday — первый сингл, выпущенный 22 ноября 2024 года, стал первым треком с вокалом Гонтье после его возвращения. Песня быстро заняла первые места на канадских и американских рок-чартах.

Apologies — второй сингл, выпущенный 9 мая 2025 года. Песня также возглавила американские и канадские Mainstream Rock чарты, став 19-м №1 группы.

Dominate — промосингл, который вышел 20 июня 2025 года.

Kill Me Fast — промосингл, выпущенный 25 июля 2025 года.

Three Days Grace — одна из самых влиятельных канадских рок-групп 2000-х. Она вошла в несколько "величайших" списков Billboard, в частности в ТОП-3 Mainstream Rock Artists, а также имеет успешные синглы, такие как Break, Chalk Outline, Animal I Have Become, I Am Machine. В 2013 Гонтье покинул группу из-за проблем со здоровьем, его заменил Мэтт Уолст. В 2024 Гонтье вернулся, поэтому теперь группа — с двумя вокалистами.

