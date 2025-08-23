Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Группа Three Days Grace представила новый альбом Alienation со старым солистом (видео)

Группа Three Days Grace выпустила новый альбом
Группа Three Days Grace | Фото: Instagram

Alienation — восьмой студийный альбом группы, вышедший 22 августа 2025 года через лейбл RCA Records. Он отмечает возвращение оригинального вокалиста, Адама Гонтье, после 12-летнего перерыва.

Related video

Теперь группа работает как квинтет, ведь Мэтт Уолст продолжает оставаться в группе. О релизе новых песен музыканты сообщили в своих соцсетях.

Одна из песен альбома

Альбом записывали с октября 2024 по январь 2025 на студии The Reverie в Онтарио. Alienation исследует темы изоляции, внутреннего конфликта, одиночества и самоисцеления в сложном мире.

Mayday — первый сингл, выпущенный 22 ноября 2024 года, стал первым треком с вокалом Гонтье после его возвращения. Песня быстро заняла первые места на канадских и американских рок-чартах.

Apologies — второй сингл, выпущенный 9 мая 2025 года. Песня также возглавила американские и канадские Mainstream Rock чарты, став 19-м №1 группы.

Dominate — промосингл, который вышел 20 июня 2025 года.

Kill Me Fast — промосингл, выпущенный 25 июля 2025 года.

Группа Three Days Grace

Three Days Grace — одна из самых влиятельных канадских рок-групп 2000-х. Она вошла в несколько "величайших" списков Billboard, в частности в ТОП-3 Mainstream Rock Artists, а также имеет успешные синглы, такие как Break, Chalk Outline, Animal I Have Become, I Am Machine. В 2013 Гонтье покинул группу из-за проблем со здоровьем, его заменил Мэтт Уолст. В 2024 Гонтье вернулся, поэтому теперь группа — с двумя вокалистами.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, после скандала в мае вокруг использования мелодии песни "Мексиканец" без разрешения, группа Zwyntar заявила, что студия "Квартал 95" полностью игнорирует попытки урегулировать ситуацию мирным путем.