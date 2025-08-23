Підтримайте нас RU
Стиль життя

Гурт Three Days Grace представив новий альбом Alienation зі старим солістом (відео)

Гурт Three Days Grace випустив новий альбом
Гурт Three Days Grace | Фото: Instagram

Alienation — восьмий студійний альбом гурту, що вийшов 22 серпня 2025 року через лейбл RCA Records. Він відзначає повернення оригінального вокаліста, Адама Ґонтьє, після 12-річної перерви.

Тепер гурт працює як квінтет, адже Метт Волст продовжує залишатися в групі. Про реліз нових пісень музиканти повідомили у своїх соцмережах.

Одна з пісень альбому

Альбом записували з жовтня 2024 до січня 2025 на студії The Reverie в Онтаріо. Alienation досліджує теми ізоляції, внутрішнього конфлікту, самотності та самозцілення у складному світі.

Mayday — перший сингл, випущений 22 листопада 2024, став першим треком із вокалом Ґонтьє після його повернення. Пісня швидко зайняла перші місця на канадських і американських рок-чартах.

Apologies — другий сингл, випущений 9 травня 2025. Пісня також очолила американські й канадські Mainstream Rock чарті, ставши 19-м №1 гурту.

Dominate — промосингл, який вийшов 20 червня 2025.

Kill Me Fast — промосингл, випущений 25 липня 2025.

Гурт Three Days Grace

Three Days Grace — один із найвпливовіших канадських рок-гуртів 2000-х. Він увійшов до кількох "найвеличніших" списків Billboard, зокрема до ТОП-3 Mainstream Rock Artists, а також має успішні сингли, як-от Break, Chalk Outline, Animal I Have Become, I Am Machine. У 2013 Ґонтьє покинув гурт через проблеми зі здоров’ям, його замінив Метт Волст. У 2024 Ґонтьє повернувся, тому тепер гурт — з двома вокалістами.

