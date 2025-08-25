Американский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, звезда фильмов "Джон Уик 3" и "Рыцари Зодиака", приехал в Россию, где рассказал о своем отношении к Москве.

Марк Дакаскос прибыл в РФ, чтобы принять участие в Московской международной неделе кино, которая проходит 24-25 августа. О визите американской звезды рассказало российское медиа Mash.

Журналисты спросили у актера, когда он вышел из автомобиля, знает ли он русский язык. На это он ответил: "Чуть-чуть".

Тогда у Марка Дакаскоса поинтересовались, какие его первые впечатления о Москве. Актер рассказал, что это не первый его визит в российскую столицу, ведь впервые он побывал здесь в 1996 году. Также он добавил, что "любит" Москву.

"Первый раз был здесь в 1996 году. Я люблю ее, я люблю ее", — сказал Марк Дакаскос.

Марк Дакаскос признался в любви к Москве

Стоит отметить, что Марк Дакаскос — звезда американских боевиков 1990-х годов и по сей день. Он снялся в фильмах "Двойной дракон" (1994), "Остров доктора Моро" (1996), "Красный след" (1997), "Братство волка" (2001), "Миссия спасения" и "Миссия спасения 2" (2006). Из последних известных фильмов, где снялся Марк Дакаскос, "Джон Уик 3" (2019) и "Рыцари Зодиака" (2023).

Московскую международную неделю кино посетит Вуди Аллен

Как сообщало издание "УНИАН", россияне в этом году на Московской международной неделе кино ожидали кинорежиссеров Вуди Аллена и Эмира Кустурицу. Вуди Аллен — легенда мирового кино и неоднократный обладатель "Оскара", автор более 50 фильмов.

Россияне анонсировали приезд всего более 80 зарубежных гостей из более чем 20 стран. Среди них — звезды кино из Китая, Саудовской Аравии, Индии, Турции, Бразилии, Мексики, США и других стран.

Напомним, 22 августа издание Politico сообщило, что от США на российский аналог "Евровидения" приедет Брэндон Говард, которого связывают с Майклом Джексоном.

Также 22 августа росСМИ сообщали, что путинист Киркоров упал на сцене посреди концерта: ему недавно диагностировали неизлечимую болезнь.