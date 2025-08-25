Зірка американських бойовиків Марк Дакаскос приїхав на "тиждень кіно" у Росію і зізнався у "любові" до Москви

Американський актор та майстер бойових мистецтв Марк Дакаскос, зірка фільмів "Джон Уік 3" та "Лицарі Зодіаку", приїхав у Росію, де розповів про своє ставлення до Москви.

Марк Дакаскос прибув до РФ, аби взяти участь у Московському міжнародному тижні кіно, що триває 24-25 серпня. Про візит американської зірки розповіло російське медіа Mash.

Журналісти запитали в актора, коли він вийшов з автомобіля, чи знає він російську мову. На це він відповів: "Трішки".

Тоді у Марка Дакаскоса поцікавилися, які його перші враження про Москву. Актор розповів, що це не перший його візит до російської столиці, адже вперше він побував тут у 1996 році. Також він додав, що "любить" Москву.

"Перший раз був тут у 1996 році. Я люблю її, я люблю її", — сказав Марк Дакаскос.

Марк Дакаскос зізнався у любові до Москви

Варто зазначити, що Марк Дакаскос — зірка американських бойовиків 1990-х років і дотепер. Він знявся у фільмах "Подвійний дракон" (1994), "Острів доктора Моро" (1996), "Червоний слід" (1997), "Братство вовка" (2001), "Місія порятунку" та "Місія порятунку 2" (2006). З останніх відомих фільмів, де знявся Марк Дакаскос, "Джон Уік 3" (2019) та "Лицарі Зодіаку" (2023).

Московський міжнародний тиждень кіно відвідає Вуді Аллен

Як повідомляло видання "УНІАН", росіяни цьогоріч на Московському міжнародному тижні кіно очікували кінорежисерів Вуді Аллена та Еміра Кустурицю. Вуді Аллен — легенда світового кіно та кількаразовий володар "Оскара", автор понад 50 фільмів.

Росіяни анонсували приїзд загалом понад 80 зарубіжних гостей з понад 20 країн. Серед них — зірки кіно з Китаю, Саудівської Аравії, Індії, Туреччини, Бразилії, Мексики, США та інших країн.

