25 августа — церковный праздник: что нельзя делать и какие есть приметы в этот день

25 августа по православному календарю чтят память апостола и епископа Критского Тита. В молитвах в этот день просят помощи в делах, связанных с семьей, а заключение сделок и ремонт откладывают на потом.

По старому стилю 25 августа вспоминают мучеников Фотия и Аникиту, которые прославились своими подвигами веры и стойкости в гонениях. Церковный праздник по новому календарю — день памяти святого апостола Тита. О связанных с этим традициях рассказали в УНИАН.

Церковный праздник 25 августа: детали

Апостол Тит происходил из знатного рода и жил на острове Крит. По преданию, в 12-летнем возрасте он услышал во сне голос, который призывал его обрести мудрость, дающую спасение. С течением времени правитель отправил Тита в Иерусалим из-за известия о появлении великого Пророка. Там он послушал проповеди Христа и принял христианскую веру, а позже стал свидетелем страданий, смерти, воскресения и Вознесения Иисуса. В день Пятидесятницы он присутствовал во время сошествия Святого Духа.

Тит стал учеником апостола Павла и сопровождал его в поездках, позже его рукоположили в епископа Критского. Считается, что по его молитвам неоднократно происходили чудеса.

Также 25 августа по новому православному календарю:

вспоминают перенесение мощей апостола Варфоломея;

почитают святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа Карийского, исповедника;

почитают святителя Мину, патриаха Константинопольского.

Церковный праздник 25 августа: традиции

В день памяти святого апостола Тита просят заступничества перед Господом, помощи в делах, связанных с семьей, а также укрепления в вере и сил, чтобы преодолеть жизненные испытания. В народе этот церковный праздник называют Тит Грибник, ведь по приметам 25 августа — это станний день, когда можно солить грибы на зиму. Другое название — Листопадник, связанное с изменениями в природе в приближении осени.

Этот день считают удачным для покупок и поездок. Однако есть и определенные ограничения:

строительство или ремонт лучше не начинать, ведь придется переделывать;

заключение сделок и подписание договоров лучше отложить;

в ночь на этот праздник снятся высшие сны — их нужно запомнить, но никому не рассказывать;

как и в любую другую дату, запрещено ругаться, злиться, сплетничать, завидовать, мстить и т.д;

нельзя отказывать в помощи.

"24 Канал" сообщил, что также не следует:

планировать свое будущее;

употреблять алкоголь, потому что это ведет к скорой болезни;

справлять свадьбы и жениться.

25 августа — церковный праздник: приметы

Погода в этот день указывает на то, чего стоит ждать в будущем:

задождило после обеда — завтра будет ливень;

в целом пошел дождь в течение дня — "бабье лето" будет коротким;

много грибов в лесу — зима будет долгой и холодной;

птицы начали улетать в теплые края — "бабье лето" продлится недолго, а осень будет холодной;

уже начали опадать листья — зима наступит рано;

листья падают "рубашкой" вверх — приближается похолодание, а зима будет суровой;

листья падают "рубашкой" вниз — задержится тепло, а зима будет мягкой и поздней;

поют птицы — сентябрь будет теплым;

птицы сидят на земле — к теплой и ясной погоде в ближайшие дни, а если на верхушках деревьев — к скорому похолоданию;

молодой месяц на небе — скоро будет ветрено.

Какие еще праздники отмечают 25 августа

В издании "Буквы" проинформировали, что кроме чествования памяти святого апостола Тита по православному календарю в этот день отмечают:

День рождения операционной системы Linux;

День рождения жестянки;

День шахтера в Украине.

Именины празднуют Владимир, Иван и Моисей.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 августа украинцы почувствуют приближение осени. В регионах преимущественно будет сухо, но после холодной ночи температура упадет, теплее всего будет на юге — до +24 градусов.

24 августа, в День независимости Украины, на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег. Горный спасатель Василий Фицак рассказал, что также там прошел град, усилился ветер и гремела гроза.