25 августа — церковный праздник: что нельзя делать и какие есть приметы в этот день
25 августа по православному календарю чтят память апостола и епископа Критского Тита. В молитвах в этот день просят помощи в делах, связанных с семьей, а заключение сделок и ремонт откладывают на потом.
По старому стилю 25 августа вспоминают мучеников Фотия и Аникиту, которые прославились своими подвигами веры и стойкости в гонениях. Церковный праздник по новому календарю — день памяти святого апостола Тита. О связанных с этим традициях рассказали в УНИАН.
Церковный праздник 25 августа: детали
Апостол Тит происходил из знатного рода и жил на острове Крит. По преданию, в 12-летнем возрасте он услышал во сне голос, который призывал его обрести мудрость, дающую спасение. С течением времени правитель отправил Тита в Иерусалим из-за известия о появлении великого Пророка. Там он послушал проповеди Христа и принял христианскую веру, а позже стал свидетелем страданий, смерти, воскресения и Вознесения Иисуса. В день Пятидесятницы он присутствовал во время сошествия Святого Духа.
Тит стал учеником апостола Павла и сопровождал его в поездках, позже его рукоположили в епископа Критского. Считается, что по его молитвам неоднократно происходили чудеса.
Также 25 августа по новому православному календарю:
- вспоминают перенесение мощей апостола Варфоломея;
- почитают святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа Карийского, исповедника;
- почитают святителя Мину, патриаха Константинопольского.
Церковный праздник 25 августа: традиции
В день памяти святого апостола Тита просят заступничества перед Господом, помощи в делах, связанных с семьей, а также укрепления в вере и сил, чтобы преодолеть жизненные испытания. В народе этот церковный праздник называют Тит Грибник, ведь по приметам 25 августа — это станний день, когда можно солить грибы на зиму. Другое название — Листопадник, связанное с изменениями в природе в приближении осени.
Этот день считают удачным для покупок и поездок. Однако есть и определенные ограничения:
- строительство или ремонт лучше не начинать, ведь придется переделывать;
- заключение сделок и подписание договоров лучше отложить;
- в ночь на этот праздник снятся высшие сны — их нужно запомнить, но никому не рассказывать;
- как и в любую другую дату, запрещено ругаться, злиться, сплетничать, завидовать, мстить и т.д;
- нельзя отказывать в помощи.
"24 Канал" сообщил, что также не следует:
- планировать свое будущее;
- употреблять алкоголь, потому что это ведет к скорой болезни;
- справлять свадьбы и жениться.
25 августа — церковный праздник: приметы
Погода в этот день указывает на то, чего стоит ждать в будущем:
- задождило после обеда — завтра будет ливень;
- в целом пошел дождь в течение дня — "бабье лето" будет коротким;
- много грибов в лесу — зима будет долгой и холодной;
- птицы начали улетать в теплые края — "бабье лето" продлится недолго, а осень будет холодной;
- уже начали опадать листья — зима наступит рано;
- листья падают "рубашкой" вверх — приближается похолодание, а зима будет суровой;
- листья падают "рубашкой" вниз — задержится тепло, а зима будет мягкой и поздней;
- поют птицы — сентябрь будет теплым;
- птицы сидят на земле — к теплой и ясной погоде в ближайшие дни, а если на верхушках деревьев — к скорому похолоданию;
- молодой месяц на небе — скоро будет ветрено.
Какие еще праздники отмечают 25 августа
В издании "Буквы" проинформировали, что кроме чествования памяти святого апостола Тита по православному календарю в этот день отмечают:
- День рождения операционной системы Linux;
- День рождения жестянки;
- День шахтера в Украине.
Именины празднуют Владимир, Иван и Моисей.
Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 августа украинцы почувствуют приближение осени. В регионах преимущественно будет сухо, но после холодной ночи температура упадет, теплее всего будет на юге — до +24 градусов.
24 августа, в День независимости Украины, на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег. Горный спасатель Василий Фицак рассказал, что также там прошел град, усилился ветер и гремела гроза.