25 серпня — церковне свято: що не можна робити і які є прикмети у цей день

25 серпня за православним календарем вшановують пам'ять апостола та єпископа Критського Тита. У молитвах цього дня просять допомоги у справах, пов'язаних із сім'єю, а укладення угод та ремонт відкладають на потім.

За старим стилем 25 серпня згадують мучеників Фотія і Анікіту, які прославилися своїми подвигами віри і стійкості в гоніннях. Церковне свято за новим календарем — день пам’яті святого апостола Тита. Про пов'язані з цим традиції розповіли в УНІАН.

Церковне свято 25 серпня: деталі

Апостол Тит походив зі знатного роду і жив на острові Крит. За переказами, у 12-річному віці він почув уві сні голос, який закликав його знайти мудрість, що дає спасіння. З плином часу правитель відправив Тита в Єрусалим через звістку про появу великого Пророка. Там він послухав проповіді Христа і прийняв християнську віру, а пізніше став свідком страждань, смерті, воскресіння і Вознесіння Ісуса. В день П'ятидесятниці він був присутній під час зішестя Святого Духа.

Тит став учнем апостола Павла і супроводжував його в поїздках, пізніше його висвятили на єпископа Критського. Вважається, що за його молитвами неодноразово відбувалися чудеса.

Також 25 серпня за новим православним календарем:

згадують перенесення мощей апостола Варфоломія;

вшановують святителів Варсіса і Євлогія, єпископів Едеських, і Протогена, єпископа Карійського, сповідника;

вшановують святителя Міну, патріаха Константинопольського.

Церковне свято 25 серпня: традиції

У день пам’яті святого апостола Тита просять заступництва перед Господом, допомоги у справах, пов'язаних із сім'єю, а також зміцнення у вірі й сил, щоб подолати життєві випробування. У народі це церковне свято називають Тит Грибник, адже за прикметами 25 серпня — це станній день, коли можна солити гриби на зиму. Інша назва — Листопадник, пов'язана зі змінами у природі в наближенні осені.

Цей день вважають вдалим для покупок і поїздок. Однак є й певні обмеження:

будівництво або ремонт краще не починати, адже доведеться переробляти;

укладення угод й підписання договорів краще відкласти;

в ніч на це свято сняться вищі сни — їх потрібно запам'ятати, але нікому не розповідати;

як і в будь-яку іншу дату, заборонено лаятись, злитись, пліткувати, заздрити, мститися тощо;

не можна відмовляти у допомозі.

"24 Канал" повідомив, що також не слід:

планувати своє майбутнє;

вживати алкоголь, бо це веде до скорої хвороби;

справляти весілля та одружуватися.

25 серпня — церковне свято: прикмети

Погода цього дня вказує на те, чого варто чекати у майбутньому:

задощило після обіду — завтра буде злива;

загалом пішов дощ протягом дня — "бабине літо" буде коротким;

багато грибів у лісі — зима буде довгою і холодною;

птахи почали відлітати у теплі краї – "бабине літо" триватиме недовго, а осінь буде холодною;

вже почало опадати листя — зима настане рано;

листя падає "сорочкою" догори — наближається похолодання, а зима буде суворою;

листя падає "сорочкою" донизу — затримається тепло, а зима буде м'якою і пізньою;

співають птахи — вересень буде теплим;

птахи сидять на землі — до теплої і ясної погоди найближчими днями, а якщо на верхівках дерев — до швидкого похолодання;

молодий місяць на небі — скоро буде вітряно.

Які ще свята відзначають 25 серпня

У виданні "Букви" проінформували, що окрім вшановування пам’яті святого апостола Тита за православним календарем у цей день відзначають:

День народження операційної системи Linux;

День народження бляшанки;

День шахтаря в Україні.

Іменини святкують Володимир, Іван і Мойсей.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 25 серпня українці відчують наближення осені. У регіонах переважно буде сухо, але після холодної ночі температура впаде, найтепліше буде на півдні — до +24 градусів.

24 серпня, у День незалежності України, на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг. Гірський рятувальник Василь Фіцак розповів, що також там пройшов град, посилився вітер і гриміла гроза.