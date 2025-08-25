25 серпня — церковне свято: що не можна робити і які є прикмети у цей день
25 серпня за православним календарем вшановують пам'ять апостола та єпископа Критського Тита. У молитвах цього дня просять допомоги у справах, пов'язаних із сім'єю, а укладення угод та ремонт відкладають на потім.
За старим стилем 25 серпня згадують мучеників Фотія і Анікіту, які прославилися своїми подвигами віри і стійкості в гоніннях. Церковне свято за новим календарем — день пам’яті святого апостола Тита. Про пов'язані з цим традиції розповіли в УНІАН.
Церковне свято 25 серпня: деталі
Апостол Тит походив зі знатного роду і жив на острові Крит. За переказами, у 12-річному віці він почув уві сні голос, який закликав його знайти мудрість, що дає спасіння. З плином часу правитель відправив Тита в Єрусалим через звістку про появу великого Пророка. Там він послухав проповіді Христа і прийняв християнську віру, а пізніше став свідком страждань, смерті, воскресіння і Вознесіння Ісуса. В день П'ятидесятниці він був присутній під час зішестя Святого Духа.
Тит став учнем апостола Павла і супроводжував його в поїздках, пізніше його висвятили на єпископа Критського. Вважається, що за його молитвами неодноразово відбувалися чудеса.
Також 25 серпня за новим православним календарем:
- згадують перенесення мощей апостола Варфоломія;
- вшановують святителів Варсіса і Євлогія, єпископів Едеських, і Протогена, єпископа Карійського, сповідника;
- вшановують святителя Міну, патріаха Константинопольського.
Церковне свято 25 серпня: традиції
У день пам’яті святого апостола Тита просять заступництва перед Господом, допомоги у справах, пов'язаних із сім'єю, а також зміцнення у вірі й сил, щоб подолати життєві випробування. У народі це церковне свято називають Тит Грибник, адже за прикметами 25 серпня — це станній день, коли можна солити гриби на зиму. Інша назва — Листопадник, пов'язана зі змінами у природі в наближенні осені.
Цей день вважають вдалим для покупок і поїздок. Однак є й певні обмеження:
- будівництво або ремонт краще не починати, адже доведеться переробляти;
- укладення угод й підписання договорів краще відкласти;
- в ніч на це свято сняться вищі сни — їх потрібно запам'ятати, але нікому не розповідати;
- як і в будь-яку іншу дату, заборонено лаятись, злитись, пліткувати, заздрити, мститися тощо;
- не можна відмовляти у допомозі.
"24 Канал" повідомив, що також не слід:
- планувати своє майбутнє;
- вживати алкоголь, бо це веде до скорої хвороби;
- справляти весілля та одружуватися.
25 серпня — церковне свято: прикмети
Погода цього дня вказує на те, чого варто чекати у майбутньому:
- задощило після обіду — завтра буде злива;
- загалом пішов дощ протягом дня — "бабине літо" буде коротким;
- багато грибів у лісі — зима буде довгою і холодною;
- птахи почали відлітати у теплі краї – "бабине літо" триватиме недовго, а осінь буде холодною;
- вже почало опадати листя — зима настане рано;
- листя падає "сорочкою" догори — наближається похолодання, а зима буде суворою;
- листя падає "сорочкою" донизу — затримається тепло, а зима буде м'якою і пізньою;
- співають птахи — вересень буде теплим;
- птахи сидять на землі — до теплої і ясної погоди найближчими днями, а якщо на верхівках дерев — до швидкого похолодання;
- молодий місяць на небі — скоро буде вітряно.
Які ще свята відзначають 25 серпня
У виданні "Букви" проінформували, що окрім вшановування пам’яті святого апостола Тита за православним календарем у цей день відзначають:
- День народження операційної системи Linux;
- День народження бляшанки;
- День шахтаря в Україні.
Іменини святкують Володимир, Іван і Мойсей.
Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 25 серпня українці відчують наближення осені. У регіонах переважно буде сухо, але після холодної ночі температура впаде, найтепліше буде на півдні — до +24 градусів.
24 серпня, у День незалежності України, на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг. Гірський рятувальник Василь Фіцак розповів, що також там пройшов град, посилився вітер і гриміла гроза.