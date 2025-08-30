Женщина вернулась из Парижа в украинское село: ее история растрогала сеть (фото, видео)

Ирина вернулась из Парижа в село в 2022 году после того, как узнала, что ее муж Михаил пропал без вести на войне. Она до сих пор ждет известия, воспитывая сына Захара и продолжая мечту мужа.

Related video

Женщина живет на Ивано-Франковщине (именно равнинной части области). Она волонтерит, воспитывает ребенка, ждет мужа и поддерживает порядок в доме. Свою историю жена воина рассказала Иванке Дячук.

Ирина вернулась из Парижа в деревню

Как познакомились с мужем

"История в том, что мы познакомились с моим мужем на свадьбе за казацким столом", — вспомнила Ирина, добавив, что тогда ее поразила прическа мужа — казацкая селедка.

После начала отношений пара четыре года прожила в Чехии, где родился их сын Захарко. Впоследствии они вернулись в Украину и купили дом. А через два месяца началась полномасштабная война.

Михаил мобилизовался добровольцем сразу. После этого его жена уехала за границу, потому что понимала, что ей будет трудно одной в селе. Они в последний раз увиделись 5 марта. 27 июня 2022 года стало известно, что муж пропал без вести. Почти сразу Ирина вернулась из Парижа в село.

"Вообще, когда переезжали в село, я ехала за мужем, и мне тоже было страшно. Я не понимала, что в нем делать. Я этого боялась. Но все-таки, когда мы ехали этой дорогой, я поняла, что это мое место силы и я здесь хочу жить... Но мой муж это для меня идеал. Я знала, что в деревне я с ним не пропаду. Он умеет все сделать", — рассказывает Ирина, добавив, что судьба так сложилась, что ей пришлось делать большую часть работы самой.

Село в Ивано-Франковской области Фото: YouTube

Семья женщины была шокирована, что та вернулась в село из Ивано-Франковска, где уже была заведующей в аптеке. По словам Ирины, в доме стены были синие, низ был обгоревший, пластиковых дверей, окон не было, вода не была проведена. Сейчас интерьер в доме светлый и современный.

Ирина показывает свой дом Фото: YouTube

Почему вернулась из Парижа

"Потому что это наше место. Во-первых. Во-вторых, здесь есть доля территории, которую муж в свое время очень сильно о ней мечтал и хотел в нее вкладывать всю душу и силу. Там был заложен уже сад. На то время уже были свиньи-вьетнамцы, смородина", — говорит женщина.

Жена воина даже нарисовала вышиванку прямо на доме.

Ирина нарисовала вышиванку на доме Фото: YouTube

В частности, Ирина признается, что на нее возложено много обязанностей.

"На мне все, на мне ведение дома. То есть элементарные вещи, продукты, ребенок, сама каким-то образом, не забывать хоть поесть, плюс территория мужа", — говорит она.

Дом Ирины

Сейчас она занимается яблоками из сада (делает соки), волонтерством (маскировочные сетки), творчеством (герданы, изделия из бисера).

Деревня Фото: YouTube

Пользователи сети с теплом отреагировали на рассказ украинки:

"Замечательная, сильная героиня. Сын растет достойный отца. Пусть папа найдется и вернется живым".

"Это не о селе, доме и быте. Это глубокая история о патриотизме, силе духа, выдержке, надежде, вере. Это история о жизни и мотивации, это история о женщине, которая является примером для других женщин! Спасибо за эти выпуски, Иванна!!!".

"Так хочется чуда. Чтобы муж и отец оказался живым и вернулся домой к его семье".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка купила дом за восемь тысяч долларов в селе Днепропетровской области.

Пара арендовала дом в селе за 300 гривен, но вдруг передумала там жить.

Кроме того, врач Светлана родилась в горах и выросла там. Впоследствии она выучилась в киевском вузе и вернулась в родное село Речка.