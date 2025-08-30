Жінка повернулася з Парижа в українське село: її історія розчулила мережу (фото, відео)

Ірина повернулася з Парижа до села у 2022 році після того, як дізналася, що її чоловік Михайло зник безвісти на війні. Вона досі чекає на звістку, виховуючи сина Захара та продовжуючи мрію чоловіка.

Жінка мешкає на Івано-Франківщині (саме рівнинній частині області). Вона волонтерить, виховує дитину, чекає на чоловіка та підтримує порядок у хаті. Свою історію дружина воїна розповіла Іванці Дячук.

Ірина повернулася з Парижа до села

Як познайомилися з чоловіком

"Історія в тому, що ми познайомилися з моїм чоловіком на весіллі за козацьким столом", — пригадала Ірина, додавши, що тоді її вразила зачіска чоловіка — козацький оселедець.

Після початку стосунків пара чотири роки прожила в Чехії, де народився їхній син Захарко. Згодом вони повернулися в Україну і купили хату. А за два місяці почалася повномасштабна війна.

Михайло мобілізувався добровольцем одразу. Після цього його дружина поїхала за кордон, бо розуміла, що їй буде важко самій у селі. Вони востаннє побачилися 5 березня. 27 червня 2022 року стало відомо, що чоловік зниклий безвісти. Майже одразу Ірина повернулася з Парижа до села.

"Взагалі, коли переїжджали в село, я їхала за чоловіком, і мені теж було страшно. Я не розуміла, що в ньому робити. Я цього боялася. Але все-таки, коли ми їхали цією дорогою, я зрозуміла, що це моє місце сили і я тут хочу жити… Але мій чоловік це для мене ідеал. Я знала, що в селі я з ним не пропаду. Він вміє все зробити", — розповідає Ірина, додавши, що доля так склалася, що їй довелося робити більшу частину роботи самій.

Село в Івано-Франківській області Фото: YouTube

Родина жінки була шокована, що та повернулася в село з Івано-Франківська, де вже була завідувачкою в аптеці. За словами Ірини, у хаті стіни були сині, низ був обгорілий, пластикових дверей, вікон не було, вода не була проведена. Наразі інтерʼєр у будинку світлий та сучасний.

Ірина показує свою хату Фото: YouTube

Чому повернулася з Парижа

"Тому що це наше місце. По-перше. По-друге, тут є частка території, яку чоловік свого часу дуже сильно про неї мріяв і хотів в неї вкладати всю душу і силу. Там був закладений вже сад. На той час вже були свині-вʼєтнамці, смородина", — каже жінка.

Дружина воїна навіть намалювала вишиванку прямо на хаті.

Ірина намалювала вишиванку на хаті Фото: YouTube

Зокрема, Ірина зізнається, що на неї покладено багато обовʼязків.

"На мені все, на мені ведення будинку. Тобто елементарні речі, продукти, дитина, сама якимось чином, не забувати хоч поїсти, плюс територія чоловіка", — каже вона.

Хата Ірини

Наразі вона займається яблуками із саду (робить соки), волонтерством (маскувальні сітки), творчістю (гердани, вироби з бісеру).

Село Фото: YouTube

Користувачі мережі з теплом відреагували на розповідь українки:

"Чудова, сильна героїня. Син росте гідний батька. Нехай тато знайдеться і повернеться живим".

"Це не про село, хату та побут. Це глибока історія про патріотизм, силу духу, витримку, надію, віру. Це історія про життя і мотивацію, це історія про жінку, яка є прикладом для інших жінок! Дякую за ці випуски, Іванно!!!".

"Так хочеться дива. Щоб чоловік та батько виявився живим і повернувся додому до його родини".

