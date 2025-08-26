Говорил девушке в глаза, что идет изменять: звезда группы "Авиатор" удивил признанием

Украинский певец Андрей Сторож рассказал о сложных первых отношениях, которые закончились изменой, после чего и сам артист начал изменять партнершам.

Солист поп-группы "Авиатор" с 19 до 23 лет состоял в первых серьезных отношениях. Об этом Сторож рассказал в интервью Славе Демину.

Андрей Сторож рассказал о своей личной жизни

Девушка изменила

После поступления Андрея в ВУЗ в Киеве их роман был на расстоянии. А однажды девушка призналась, что изменила ему, после чего пара разошлась.

"Внутри был армагедон, внутри было очень тяжело, непонятно, но благодаря воспитанию моему, что я ко всему привык, я это пережил более лайтово, чем люди другие переживают", — признался артист.

После этого Сторож и сам начал изменять.

"Поэтому и я изменяю. Для меня измена это не плохо, это супер. Тебя предал человек. Вот и все. Скажи спасибо. Этого человека больше у тебя не будет в жизни. Это же здорово. Когда есть настоящая любовь, это когда мы друг с другом договариваемся о каких-то паттернах поведения. Как только один нарушает эти паттерны, я могу позволить себе изменить", — сказал солист "Авиатора".

В частности, когда его "ставили на второй план", тогда музыкант уже мог изменить и даже прямо об этом говорил.

Андрей Сторож Фото: Instagram

"Вообще у меня был один случай, когда у меня очень были плохие отношения и у нас не было интима два месяца и я говорю ей: "Я пойду изменю". Она говорит: "Ну, ты что. У меня проблемы. Голова болит". Не было любви, не чувствовалось вообще. Я тогда мог пойти изменить", — признался артист.

Сторож добавил, что даже "маме девушки говорил, сестре говорил, всем говорил" о плане изменить.

"Потому что это проблема. Потому что я на тебя рассчитываю как на партнера на долгий этап в жизни", — сказал он.

