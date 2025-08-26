Казав дівчині в очі, що йде зраджувати: зірка гурту "Авіатор" здивував зізнанням

Український співак Андрій Сторож розповів про складні перші стосунки, які закінчилися зрадою, після чого і сам артист почав зраджувати партнеркам.

Related video

Соліст поп-гурту "Авіатор" з 19 до 23 років перебував у перших серйозних стосунках. Про це Сторож розповів в інтервʼю Славі Дьоміну.

Андрій Сторож розповів про своє особисте життя

Дівчина зрадила

Після вступу Андрія до вишу в Києві їхній роман був на відстані. А одного дня дівчина зізналася, що зрадила його, після чого пара розійшлася.

"Всередині був армагедон, всередині було дуже важко, незрозуміло, але завдячуючи вихованню моєму, що я до всього звик, я це пережив більш лайтово, ніж люди інші переживають", — зізнався артист.

Після цього Сторож і сам почав зраджувати.

"Тому і я зраджую. Для мене зрада це не є погано, це супер. Тебе зрадила людина. Все. Подякуй. Цієї людини більше в тебе не буде в житті. Це ж класно. Коли є справжнє кохання, це коли ми один з одним домовляємось про якісь патерни поведінки. Як тільки один порушує ці патерни, я можу дозволити собі зрадити", — сказав соліст "Авіатора".

Зокрема, коли його "ставили на другий план", тоді музикант уже міг зрадити і навіть прямо про це казав.

Андрій Сторож Фото: Instagram

"Взагалі в мене був один випадок, коли в мене дуже були погані стосунки і в нас не було інтиму два місяці і я кажу їй: "Я піду зраджу". Вона каже: "Ну, ти що. У мене проблеми. Голова болить". Не було кохання, не відчувалось взагалі. Я тоді міг піти зрадити", — зізнався артист.

Сторож додав, що навіть "мамі дівчини казав, сестрі казав, всім казав" про план зрадити.

"Тому що це проблема. Тому що я на тебе розраховую як на партнера на довгий етап у житті", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Продюсер Вадим Лисиця зізнався, що свого часу зраджував дружину зі співачкою Оленою Тополею.

На концерті Coldplay керівник ІТ-компанії Енді Байрон та його підлегла Крістін Кебот цілувалися, перш ніж їх "спіймали" та показали на весь стадіон.

Крім того, Павло Зібров зворушливо звернувся до своєї дружини Марини, якій виповнилося 66 років.