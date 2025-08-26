Підтримайте нас RU
Казав дівчині в очі, що йде зраджувати: зірка гурту "Авіатор" здивував зізнанням

Андрій Сторож зраджував дівчині та прямо їй про це говорив
Андрій Сторож | Фото: YouTube

Український співак Андрій Сторож розповів про складні перші стосунки, які закінчилися зрадою, після чого і сам артист почав зраджувати партнеркам.

Соліст поп-гурту "Авіатор" з 19 до 23 років перебував у перших серйозних стосунках. Про це Сторож розповів в інтервʼю Славі Дьоміну.

Андрій Сторож розповів про своє особисте життя

Дівчина зрадила

Після вступу Андрія до вишу в Києві їхній роман був на відстані. А одного дня дівчина зізналася, що зрадила його, після чого пара розійшлася.

"Всередині був армагедон, всередині було дуже важко, незрозуміло, але завдячуючи вихованню моєму, що я до всього звик, я це пережив більш лайтово, ніж люди інші переживають", — зізнався артист.

Після цього Сторож і сам почав зраджувати.

"Тому і я зраджую. Для мене зрада це не є погано, це супер. Тебе зрадила людина. Все. Подякуй. Цієї людини більше в тебе не буде в житті. Це ж класно. Коли є справжнє кохання, це коли ми один з одним домовляємось про якісь патерни поведінки. Як тільки один порушує ці патерни, я можу дозволити собі зрадити", — сказав соліст "Авіатора".

Зокрема, коли його "ставили на другий план", тоді музикант уже міг зрадити і навіть прямо про це казав.

Андрій Сторож
Андрій Сторож
Фото: Instagram

"Взагалі в мене був один випадок, коли в мене дуже були погані стосунки і в нас не було інтиму два місяці і я кажу їй: "Я піду зраджу". Вона каже: "Ну, ти що. У мене проблеми. Голова болить". Не було кохання, не відчувалось взагалі. Я тоді міг піти зрадити", — зізнався артист.

Сторож додав, що навіть "мамі дівчини казав, сестрі казав, всім казав" про план зрадити.

"Тому що це проблема. Тому що я на тебе розраховую як на партнера на довгий етап у житті", — сказав він.

