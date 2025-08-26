Леся Никитюк показалась на прогулке с двухмесячным сыном (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк показала, как проводит время с двухмесячным сыном, имя которого не раскрывает. Лицо малыша знаменитость также тщательно скрывает от внимания публики.

Related video

Никитюк с первенцем вместе отправились на летнюю прогулку на свежем воздухе. Редким семейным кадром ведущая шоу "Хто зверху?" поделилась в Instagram с 4,4 млн подписчиков.

Мама малыша надела спортивный костюм и кеды, а волосы оставила распущенными. Мальчик тем временем лежал в коляске.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram

В частности, Леся показала ранее невиданное фото со времен беременности. На снимке она загорала на солнце с заметно округленным животом. Более того, телеведущая раскрыла средства, которыми пользовалась в тот период: она смазывала кожу живота и бедер маслом и баттером (жирным кремом).

Леся Никитюк во время беременности Фото: Instagram

Леся Никитюк стала мамой

15-го августа сыну украинской ведущей исполнилось 2 месяца. Она родила в Киеве 15 июня. Пока имя ребенка не раскрывают публике. Лицо первенца звездная мама также тщательно скрывает. А отцом ребенка стал военный, морской пехотинец ВСУ Дмитрий Бабчук. Он сделал Лесе предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк показала стройную фигуру спустя чуть больше двух месяцев после родов.

Жених звезды показал редкий кадр, на котором держит на руках сына.

Кроме того, Никитюк публично обратилась к своему жениху и отцу ребенка Дмитрию Бабчуку.