Леся Нікітюк показалася на прогулянці з двомісячним сином (фото)
Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк показала, як проводить час з двомісячним сином, імʼя якого не розкриває. Обличчя малюка знаменитість також ретельно приховує від уваги публіки.
Нікітюк з первістком разом вирушили на літню прогулянку на свіжому повітрі. Рідкісним сімейним кадром ведуча шоу "Хто зверху?" поділилася в Instagram з 4,4 млн підписників.
Мама малюка одягнула спортивний костюм та кеди, а волосся залишила розпущеним. Хлопчик тим часом лежав у візочку.
Зокрема, Леся показала раніше небачене фото з часів вагітності. На знімку вона засмагала на сонці з помітно округленим животом. Ба більше, телеведуча розкрила засоби, якими користувалася в той період: вона змащувала шкіру живота та стегон олійкою та батером (жирним кремом).
Леся Нікітюк стала мамою
15-го серпня сину української ведучої виповнилося 2 місяці. Вона народила в Києві 15 червня. Поки імʼя дитини не розкривають публіці. Обличчя первістка зіркова мама також ретельно приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.
