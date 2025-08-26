Підтримайте нас RU
Леся Нікітюк показалася на прогулянці з двомісячним сином (фото)

Леся Нікітюк показалася із сином
Леся Нікітюк | Фото: Instagram

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк показала, як проводить час з двомісячним сином, імʼя якого не розкриває. Обличчя малюка знаменитість також ретельно приховує від уваги публіки.

Нікітюк з первістком разом вирушили на літню прогулянку на свіжому повітрі. Рідкісним сімейним кадром ведуча шоу "Хто зверху?" поділилася в Instagram з 4,4 млн підписників.

Мама малюка одягнула спортивний костюм та кеди, а волосся залишила розпущеним. Хлопчик тим часом лежав у візочку.

Леся Нікітюк із сином
Леся Нікітюк із сином
Фото: Instagram

Зокрема, Леся показала раніше небачене фото з часів вагітності. На знімку вона засмагала на сонці з помітно округленим животом. Ба більше, телеведуча розкрила засоби, якими користувалася в той період: вона змащувала шкіру живота та стегон олійкою та батером (жирним кремом).

Леся Нікітюк під час вагітності
Леся Нікітюк під час вагітності
Фото: Instagram

Леся Нікітюк стала мамою

15-го серпня сину української ведучої виповнилося 2 місяці. Вона народила в Києві 15 червня. Поки імʼя дитини не розкривають публіці. Обличчя первістка зіркова мама також ретельно приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.

