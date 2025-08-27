Сын Майкла Джексона женится: что о нем известно и кто невеста (фото)

28-летний Принц Джексон, старший сын покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, объявил о помолвке с возлюбленной Молли Ширманг, поделившись радостной новостью в Instagram.

Сын легендарного Майкла Джексона объявил во вторник о помолвке с возлюбленной Молли Ширманг после восьми лет отношений. Он опубликовал в социальных сетях ряд романтических фотографий, сопровождая их эмоциональным постом о будущем.

"Прошло восемь лет, а еще вечность впереди. Мы с Молли провели вместе много времени и сохранили невероятные воспоминания. Путешествовали по миру, выучились и повзрослели вместе. Я с нетерпением жду этой новой главы нашей жизни, когда мы продолжаем взрослеть и создавать прекрасные воспоминания. Люблю тебя, крошка", — высказался Принц в своем посте в Instagram.

Помолвка сына Майкла Джексона

Принц Джексон поделился счастливыми моментами с Молли — с выпускного в Университете Лойолы Меримаунт, где он изучал бизнес со специализацией на предпринимательстве, во время празднования Хэллоуина, а также кадры со свиданий на лодке и в центральном парке Нью-Йорка.

Сын легендарного Майкла Джексона женится Фото: Instagram Сын легендарного Майкла Джексона женится Фото: Instagram

На другом фото пара запечатлена со своей бабушкой, 95-летней Кэтрин Джексон, возле Хейвенхерста — давнего семейного поместья Джексонов в Энсино, Калифорния.

Пара поделилась своими фотографиями Фото: Instagram

Пока что дата свадьбы не объявлена.

Благодарный отец

Ранее Принц неоднократно высказывался о влиянии своего знаменитого отца на его жизнь. В предыдущих интервью представитель династии отмечал, что благодаря Майклу Джексону имел возможность путешествовать по миру и получил уникальный опыт.

Принц Джексон поделился счастливыми моментами с Молли Фото: Instagram Принц Джексон поделился счастливыми моментами с Молли Фото: Instagram

"Я переполнен благодарностью и любовью. Я вырос, путешествуя по миру благодаря моему отцу, и хотя его физически нет рядом, я все еще имею счастье видеть мир и получать опыт благодаря ему", — заявил Принц.

Дети Майкла Джексона

Майкл Джексон был женат дважды: на Лизе Мари Пресли с 1994 по 1996 год и на Дебби Роу, матери Пэрис и ее брата Принса (с 1996 по 2000 год).

Артист умер у себя дома в Лос-Анджелесе во время подготовки к 50 концертам на лондонской O2 Arena. У него остановилось сердце. Наследие исполнителя в последние годы подвергается ревизии на фоне ряда обвинений, в частности в документальном сериале "Покидая Неверленд" (2019).

