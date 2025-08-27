Син Майкла Джексона одружується: що про нього відомо і хто наречена (фото)

28-річний Принц Джексон, старший син покійного короля попмузики Майкла Джексона, оголосив про заручини з коханою Моллі Ширманг, поділившись радісною новиною в Instagram.

Син легендарного Майкла Джексона оголосив у вівторок про заручини з коханою Моллі Ширманг після восьми років стосунків. Він опублікував у соціальних мережах низку романтичних світлин, супроводжуючи їх емоційним повідомленням про майбутнє.

"Минуло вісім років, а ще вічність попереду. Ми з Моллі провели разом багато часу та зберегли неймовірні спогади. Подорожували світом, вивчилися і подорослішали разом. Я з нетерпінням чекаю цього нового розділу нашого життя, коли ми продовжуємо дорослішати й створювати прекрасні спогади. Люблю тебе, крихітко ", — висловився Принц у своєму пості в Instagram.

Заручини сина Майкла Джексона

Принц Джексон поділився щасливими моментами з Моллі — з випускного в Університеті Лойоли Мерімаунт, де він вивчав бізнес зі спеціалізацією на підприємництві, під час святкування Гелловіну, а також кадри з побачень на човні та у центральному парку Нью-Йорка.

Син легендарного Майкла Джексона одружується Фото: Instagram Син легендарного Майкла Джексона одружується Фото: Instagram

На іншому фото пара зображена зі своєю бабусею, 95-річною Кетрін Джексон, біля Хейвенхерста — давнього сімейного маєтку Джексонів в Енсіно, Каліфорнія.

Пара поділилась своїми світлинами Фото: Instagram

Поки що дата весілля не оголошена.

Вдячний батькові

Раніше Принц неодноразово висловлювався про вплив свого знаменитого батька на його життя. У попередніх інтерв'ю представник династії зазначав, що завдяки Майклу Джексону мав можливість подорожувати світом і отримав унікальний досвід.

Принц Джексон поділився щасливими моментами з Моллі Фото: Instagram Принц Джексон поділився щасливими моментами з Моллі Фото: Instagram

"Я переповнений вдячністю та любов'ю. Я виріс, подорожуючи світом завдяки моєму батькові, і хоча його фізично немає поруч, я все ще маю щастя бачити світ і отримувати досвід завдяки йому", — заявив Принц.

Діти Майкла Джексона

Майкл Джексон був одружений двічі: з Лізою Марі Преслі з 1994 по 1996 рік та з Деббі Роу, матір'ю Періс та її брата Прінса (з 1996 по 2000 рік).

Артист помер у себе вдома в Лос-Анджелесі під час підготовки до 50 концертів на лондонській O2 Arena. У нього зупинилось серце. Спадщина виконавця в останні роки піддається ревізії на тлі низки звинувачень, зокрема в документальному серіалі "Залишаючи Неверленд" (2019).

