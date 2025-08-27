Анатолий Анатолич неожиданно встретил Арнольда Шварценеггера на велосипеде (видео)
Украинский ведущий Анатолий Анатолич сейчас находится в США, где ведет благотворительные события в помощь Украине. Шоумен неожиданно встретил актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера прямо на улице.
Украинец признался, что осуществилась детская мечта "маленького мальчика из Кривого Рога". Видео с телезвездой ведущий показал фолловерам в Instagram.
Шоумен снял Арнольда Шварценеггера, когда он ехал по улице на велосипеде. Рядом с ним, вероятно, был его охранник.
"Ну, это не то, что осуществление какой-то несбыточной детской мечты. Это что-то, что вернуло меня во времена, когда я смотрел на плакат со Шварценеггером в однокомнатной хрущевке в Кривом Роге. И как бы я хотел сказать сейчас мальчику, что ты его обязательно увидишь когда-то лет через 25-30. Правда, мальчик бы не поверил", — отметил ведущий.
Подписчики Анатолича отреагировали на "встречу" украинца с американской знаменитостью:
- "Ну так увидел и все) и что))) не пообщался же и не задружил. Не понимаю чего-то?)".
- "А Арнольд такой: это Анатолий Анатолич! Это Анатолий Анатолич!".
- "Он часто с сыном ездит".
- "По моему, у Арнольда перекачанные колеса".
- "Вспомнил, как один чувак поднял свой аккаунт на сотню тысяч подписчиков только через рилс, где с ним поздоровался Арнольд на улице. Удачи".
