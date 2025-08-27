Анатолій Анатоліч неочікувано зустрів Арнольда Шварценеггера на велосипеді (відео)

Український ведучий Анатолій Анатоліч наразі перебуває у США, де веде благодійні події на допомогу Україні. Шоумен неочікувано зустрів актора і колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера просто на вулиці.

Українець зізнався, що здійснилась дитяча мрія "маленького хлопчика з Кривого Рогу". Відео з телезіркою ведучий показав фоловерам в Instagram.

Анатолій Анатоліч зустрів Шварценеггера у США

Шоумен зняв Арнольда Шварценеггера, коли він їхав вулицею на велосипеді. Поруч з ним, ймовірно, був його охоронець.

"Ну, це не те, що здійснення якої нездійсненної дитячої мрії. Це щось, що повернуло мене в часи, коли я дивився на плакат зі Шварценеггером в однокімнатній хрущовці в Кривому Розі. І як би я хотів сказати зараз хлопчику, що ти його обов'язково побачиш колись років за 25-30. Правда, хлопчик би не повірив", — зазначив ведучий.

Підписники Анатоліча відреагували на "зустріч" українця з американською знаменитістю:

"Ну так побачив і все) і шо))) не поспілкувався ж та не задружив. Не розумію чогось?)".

"А Арнольд такий: це Анатолій Анатоліч! Це Анатолій Анатоліч!".

"Він часто із сином їздить".

"По моєму, у Арнольда перекачані колеса".

"Згадав, як один чувак підняв свій акаунт на сотню тисяч підписників тільки через рілс, де з ним привітався Арнольд на вулиці. Удачі".

