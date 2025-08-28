Певец PSY, под хит которого зажигал весь мир, теперь находится под следствием (фото)

Полиция Сеула начала расследование в отношении популярного корейского исполнителя PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан) по подозрению в нарушении медицинского законодательства. Артиста обвиняют в незаконном получении рецептурных психотропных препаратов через посредников без личного визита к врачу.

Правоохранители из Сеула ведут следствие против мировой звезды и врача университетской клиники. Обоим лицам предъявлены обвинения в нарушении процедуры выдачи рецептурных медикаментов, пишет Yonhap.

Согласно материалам дела, PSY подозревается в получении рецептов на психотропные препараты без личных консультаций с врачом в течение периода с 2022 года до недавнего времени. Кроме того, певец якобы поручал своему менеджеру и другим лицам забирать лекарства от его имени.

Расследование начато после поступления анонимной информации о подобных нарушениях. Полиция провела обыск в университетской клинике и изъяла соответствующую медицинскую документацию. Действующее законодательство категорически запрещает выдачу рецептов через посредников.

Выданные артисту лекарства относят к категории психотропных медикаментов, которые применяются для лечения расстройств сна, тревожных состояний и депрессии. Эти препараты имеют высокий риск формирования зависимости, поэтому их назначение требует обязательного личного осмотра пациента врачом.

Врач, который выдавал рецепты, категорически отрицает выдвинутые обвинения. Медик утверждает, что предоставлял лечение в дистанционном формате.

"Это была очевидная ошибка и упущение с нашей стороны относительно получения рецептурных снотворных через третьих лиц. У Psy диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворные препараты по назначению врача. Однако никаких рецептов через посредников не было, хотя в некоторых случаях третьи лица действительно забирали лекарства от его имени", — отметили представители артиста.

Расследование продолжается. Окончательное решение относительно возможных санкций пока не принято.

PSY — южнокорейский певец, рэпер, продюсер, автор песен и шоумен. Родился 31 декабря 1977 года в Сеуле (Южная Корея). Стал мировой звездой после выхода мегахита Gangnam Style в 2012 году, который буквально перевернул музыкальную индустрию и сделал K-pop глобальным мейнстримом.

