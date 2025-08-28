Співак PSY, під хіт якого запалював весь світ, тепер перебуває під слідством (фото)

Поліція Сеула розпочала розслідування щодо популярного корейського виконавця PSY (справжнє ім'я — Пак Чже Сан) за підозрою у порушенні медичного законодавства. Артиста звинувачують у незаконному отриманні рецептурних психотропних препаратів через посередників без особистого візиту до лікаря.

Правоохоронці з Сеула ведуть слідство проти світової зірки та лікаря університетської клініки. Обом особам пред'явлені обвинувачення у порушенні процедури видачі рецептурних медикаментів, пише Yonhap.

Згідно з матеріалами справи, PSY підозрюється в отриманні рецептів на психотропні препарати без особистих консультацій з лікарем протягом періоду з 2022 року до недавнього часу. Крім того, співак нібито доручав своєму менеджеру та іншим особам забирати ліки від його імені.

Поліція провела обшук

Розслідування розпочато після надходження анонімної інформації про подібні порушення. Поліція провела обшук в університетській клініці та вилучила відповідну медичну документацію. Чинне законодавство категорично забороняє видачу рецептів через посередників.

Видані артисту ліки відносять до категорії психотропних медикаментів, які застосовуються для лікування розладів сну, тривожних станів та депресії. Ці препарати мають високий ризик формування залежності, тому їх призначення вимагає обов'язкового особистого огляду пацієнта лікарем.

Медик заперечує

Лікар, який видавав рецепти, категорично заперечує висунуті звинувачення. Медик стверджує, що надавав лікування в дистанційному форматі.

"Це була очевидна помилка та недогляд з нашого боку щодо отримання рецептурних снодійних через третіх осіб. У Psy діагностовано хронічний розлад сну, і він приймає снодійні препарати за призначенням лікаря. Однак ніяких рецептів через посередників не було, хоча в деяких випадках треті особи дійсно забирали ліки від його імені", — зазначили представники артиста.

Розслідування продовжується. Остаточне рішення щодо можливих санкцій поки не прийнято.

PSY — південнокорейський співак, репер, продюсер, автор пісень і шоумен. Народився 31 грудня 1977 року у Сеулі (Південна Корея). Став світовою зіркою після виходу мегахіта Gangnam Style у 2012 році, який буквально перевернув музичну індустрію та зробив K-pop глобальним мейнстрімом.

