"Мы те самые странные люди": молодая пара отстраивает старый дом в селе (видео)

Пара купила дом в селе и обустраивает территорию возле него. Владелица заказала туи и планирует высадить много лаванды.

За это лето они не сделали там масштабных ремонтных работ, однако выполнили много мелких работ. Об этом украинка Жанна рассказывает в своем TikTok.

"Мы купили дом в селе и за целое лето там ничего не сделали. Не сделали масштабных работ, но каждый раз когда мы приезжали в село, то, конечно, что-то подделывалось. Уже с завтрашнего дня ситуация изменится, потому что нас будут вести воду в дом", — отметила владелица.

В частности, женщина ответила на вопрос, почему они не сделали за три месяца ничего масштабного. По ее словам, лето это такая пора, когда нужно подтягивать разную работу везде и два месяца они помогали родителям.

Дом в деревне Фото: TikTok

"Кто-то пишет, что мы купили дом для того, чтобы снимать контент. Я вам скажу, что все это очень дорого. Поэтому за это время мы немного поднакопили средств и сейчас будем их активно тратить. Мы те самые странные люди, которые покупают много растений, не имея ремонта внутри. И я продолжу эту тенденцию, потому что вчера я заказала и оплатила 11 туй Смарагд", — рассказала Жанна.

Территория возле дома Фото: TikTok

Планы на зиму

Впрочем, участок с розами пара выкорчевала и планирует посадить там что-то другое. В частности, они хотят видеть на территории много лаванды.

"По плану на дом должны успеть до морозов сделать отмостку по всему периметру дома, а также террасу. Обложить кирпичом наш подвал, а также кольцо вокруг колодца. Частично поставить забор", — говорит владелица.

Также пара, возможно, заменит крышу до зимы.

Пара обустраивает территорию возле дома Фото: TikTok

Видео набрало более 170 тысяч просмотров. А люди в комментариях активно реагируют на инициативу украинцев:

"Ремонт в доме можно сделать и зимой, а красивый двор с цветами и тд только летом".

"Супер. Как красиво во дворе, то аж настроение поднимается. Потихоньку сделаете и дом. Я в вас верю, потому что сама такая".

"Отлично. У вас все будет хорошо и красиво. Мы тоже с мужем купили дом в селе и тоже с такого начинали, но сейчас у нас красота дома и во дворе".

