"Ми ті самі дивні люди": молода пара відбудовує стару хату в селі (відео)

Пара купила хату в селі та облаштовує територію біля неї. Власниця замовила туї та планує висадити багато лаванди.

За це літо вони не зробили там масштабних ремонтних робіт, проте виконали багато дрібних робіт. Про це українка Жанна розповідає у своєму TikTok.

Купили будинок у селі

"Ми купили будинок в селі і за ціле літо там нічого не зробили. Не зробили масштабних робіт, але кожного разу коли ми приїжджали в село, то, звісно, щось підроблялось. Вже із завтрашнього дня ситуація зміниться, бо нас будуть вести воду в будинок", — зазначила власниця будинку.

Зокрема, жінка відповіла на запитання, чому вони не зробили за три місяці нічого масштабного. За її словами, літо це така пора, коли потрібно підтягувати різну роботу скрізь і два місяці вони допомагали батькам.

Хата в селі Фото: TikTok

"Хтось пише, що ми купили будинок для того, щоб знімати контент. Я вам скажу, що все це дуже дорого. Тому за цей час ми трохи піднакопичили коштів і зараз будемо їх активно витрачати. Ми ті самі дивні люди, які купують багато рослин, не маючи ремонту всередині. І я продовжу цю тенденцію, бо вчора я замовила і оплатила 11 туй Смарагд", — розповіла Жанна.

Територія біля будинку Фото: TikTok

Плани до зими

Втім, ділянку з трояндами пара викорчувала і планує посадити там щось інше. Зокрема, вони хочуть бачити на території багато лаванди.

"По плану на будинок маємо встигнути до морозів зробити відмостку по всьому периметру будинку, а також терасу. Обкласти цеглою наш підвал, а також кільце навколо колодязя. Частково поставити паркан", — каже власниця.

Також пара, можливо, замінить дах до зими.

Пара облаштовує територію біля будинку Фото: TikTok

Відео набрало понад 170 тисяч переглядів. А люди в коментарях активно реагують на ініціативу українців:

"Ремонт в будинку можна зробити і зимою, а гарний двір з квітами і тд тільки влітку".

"Супер. Як гарно у дворі, то аж настрій піднімається. Потихеньку зробите і будинок. Я в вас вірю, бо сама така".

"Молодці. У вас все буде добре і гарно. Ми теж з чоловіком купили хату в селі і теж з такого починали, але зараз у нас краса дома і в дворі".

