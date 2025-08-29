Посреди разрушительной бури в пустыне женщина родила ребенка: говорят, что это знак

На легендарном фестивале Burning Man в пустыне Невады, США, родилась девочка. Это произошло в экстремальных погодных условиях. Участники мероприятия называют событие символическим и вдохновляющим.

На территории фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок (США) родилась девочка. Роды произошли во время сложных погодных условий из-за пылевых бурь, которые сносили все вокруг, пишет Daily Star.

Рождение девочки

42-летний Чарльз Мэй Ванамейкер из Вальехо поделился своими впечатлениями. "Это большое, радостное событие. Поговорим о радуге после дождя, чувак. Это так здорово — наполняет тебя такой надеждой и радостью. Следующее поколение буквально уже здесь", — рассказал он.

Ванамейкер объяснил, что якобы узнал о родах от организаторов фестиваля. Новорожденная уже получила символическое прозвище "Плайя" в честь названия пустынной местности, где проходит фестиваль.

Мистический знак

56-летняя Хоуп Настри, опытный участник Burning Man и знакомая Ванамейкера, назвала появление новорожденной "знаменательным событием".

"Это такое удивительное, уникальное, невероятное место. То, что здесь происходит что-то такое радостное и прекрасное — это очень впечатляет. Как мама я знаю, насколько тяжелые роды. Но делать это здесь? Совсем другой уровень. С другой стороны — все же, какой вход в мир", — прокомментировала она.

На легендарном фестивале Burning Man родилась девочка Фото: Instagram

Женщина также предсказала уникальность судьбы этой девочки: "У нее будет самая дикая история рождения из всех, кого я знаю. Burning Man всегда был о созидании, и на этот раз это произошло буквально".

Погодные условия

Фестиваль в этом году столкнулся с трудностями. В социальных сетях появились сообщения участников о критической ситуации из-за ухудшения погодных условий, были предупреждения об поражении электрическим током и непроходимости дорог.

"НЕ — повторяю НЕ — приезжайте сюда. Здесь везде стоячая вода. Дороги и пешеходные зоны непроходимые", — появилось срочно предупреждение в официальной группе фестиваля.

Организаторы Burning Man пока официально не подтверждали факт рождения ребенка на территории фестиваля, хотя участники утверждают, что это правда.

