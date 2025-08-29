Посеред руйнівної бурі в пустелі жінка народила дитину: кажуть, що це знак

На легендарному фестивалі Burning Man у пустелі Невади, США, народилася дівчинка. Це сталося в екстремальних погодних умовах. Учасники заходу називають подію символічною та натхненною.

На території фестивалю Burning Man у пустелі Блек-Рок (США) народилася дівчинка. Пологи відбулися під час складних погодних умов через пилові бурі, що зносили все довкола, пише Daily Star.

Народження дівчинки

42-річний Чарльз Мей Ванамейкер з Вальєхо поділився своїми враженнями. "Це велика, радісна подія. Поговоримо про веселку після дощу, чувак. Це так чудово — наповнює тебе такою надією і радістю. Наступне покоління буквально вже тут", — розповів він.

Ванамейкер пояснив, що начебто довідався про пологи від організаторів фестивалю. Новонароджена вже отримала символічне прізвисько "Плайя" на честь назви пустельної місцевості, де проходить фестиваль.

Містичний знак

56-річна Хоуп Настрі, досвідчений учасник Burning Man і знайома Ванамейкера, назвала появу новонародженої "знаменною подією".

"Це таке дивне, унікальне, неймовірне місце. Те, що тут відбувається щось таке радісне і прекрасне — це дуже вражає. Як мама я знаю, наскільки важкі пологи. Але робити це тут? Зовсім інший рівень. З іншого боку — все ж таки, який вхід у світ", — прокоментувала вона.

На легендарному фестивалі Burning Man народилася дівчинка Фото: Instagram

Жінка також передбачила унікальність долі цієї дівчинки: "У неї буде найдикіша історія народження з усіх, кого я знаю. Burning Man завжди був про творення, і цього разу це сталося буквально".

Погодні умови

Фестиваль цього року зіштовхнувся з труднощами. У соціальних мережах з'явилися повідомлення учасників про критичну ситуацію через погіршення погодних умов, були попередження про ураження електричним струмом та непрохідність доріг.

"НЕ — повторюю НЕ — приїжджайте сюди. Тут скрізь стояча вода. Дороги та пішохідні зони непрохідні", — з'явилося терміново попередження в офіційній групі фестивалю.

Організатори Burning Man поки що офіційно не підтверджували факт народження дитини на території фестивалю, хоча учасники стверджують, що це правда.

