Женщина забеременела близнецами после встречи на одну ночь: теперь разыскивает отца (фото)

У Холли Ферт родились близнецы от отношений на одну ночь. Теперь люди спрашивают, похожи ли они на своего папу, а их мама понятия не имеет, потому что выпила слишком много алкоголя.

Хотя отец близнецов решил не участвовать в воспитании, женщина сказала, что "дверь всегда будет открыта", если он захочет связаться с ними в будущем. Об этом пишет The Sun.

Родила детей от незнакомого мужчины

29-летняя Холли Ферт даже принимала таблетку после отношений в июле 2024 года, однако через две недели она узнала, что забеременела. Ее первое УЗИ показало, что она беременна одним ребенком, но дальнейшее исследование через несколько недель показало, что на самом деле она носит близнецов.

Женщина родила Шарлотту и Роуз Ферт 27 февраля 2025 года.

Банковская работница из Эйра недавно зарегистрировалась в TikTok, где рассказала немного больше о той самой ночи.

Холли Ферт с ребенком

Не знает отца своих детей

Холли не имеет представления, похожи ли дочери на своего биологического отца, с которым она познакомилась прошлым летом на свадьбе: "Когда люди, которые не знают моей ситуации, спрашивают, похожи ли девочки на их "папу", но я встречала его лишь раз после лишнего просекко и ничего о нем не помню".

Женщина, которая публикует видео под никнеймом @hollylouise_twinmum, сказала, что это ее каждый раз расстраивает.

Банковская работница теперь использует свою платформу, чтобы дать другим матерям-одиночкам смелость решиться на материнство.

Она сказала: "Жизнь подбрасывает неожиданные выходки, и я просто хочу, чтобы другие будущие мамы знали, что они могут справиться с этим самостоятельно".

Женщина не знает отца своих детей

"Я не планировала беременеть, это, очевидно, был шок, потому что я не знала этого парня. Я помню, как увидела их (детей, — Ред.) впервые и почувствовала столько любви, которой никогда раньше в жизни не чувствовала. Я не могу представить свою жизнь без них сейчас. Мы будем тремя мушкетерами до конца жизни", — говорит мама двух дочерей.

Впрочем, когда Холли узнала, что беременна, то расплакалась: "Это был просто полный шок. Но, очевидно, так должно было быть".

