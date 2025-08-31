Жінка завагітніла близнюками після зустрічі на одну ніч: тепер розшукує батька (фото)

У Холлі Ферт народилися близнюки від стосунків на одну ніч. Тепер люди питають, чи схожі вони на свого тата, а їхня мама гадки не має, бо випила забагато алкоголю.

Хоча батько близнюків вирішив не брати участі у вихованні, жінка сказала, що "двері завжди будуть відчинені", якщо він захоче зв'язатися з ними в майбутньому. Про це пише The Sun.

Народила дітей від незнайомого чоловіка

29-річна Холлі Ферт навіть приймала таблетку після стосунків у липні 2024 року, проте через два тижні вона дізналася, що завагітніла. Її перше УЗД показало, що вона вагітна однією дитиною, але подальше дослідження за кілька тижнів показало, що насправді вона носить близнюків.

Жінка народила Шарлотту та Роуз Ферт 27 лютого 2025 року.

Банківська працівниця з Ейра нещодавно зареєструвалася в TikTok, де розповіла трохи більше про ту саму ніч.

Холлі Ферт з дитиною Фото: TikTok

Не знає батька своїх дітей

Холлі не має уявлення, чи схожі доньки на свого біологічного батька, з яким вона познайомилася минулого літа на весіллі: "Коли люди, які не знають моєї ситуації, запитують, чи схожі дівчатка на їхнього "тата", але я зустрічала його лише раз після зайвого просекко і нічого про нього не пам’ятаю".

Жінка, яка публікує дописи під нікнеймом @hollylouise_twinmum, сказала, що це її щоразу засмучує.

Банківська працівниця тепер використовує свою платформу, щоб дати іншим матерям-одиначкам сміливість наважитися на материнство.

Вона сказала: "Життя підкидає несподівані витівки, і я просто хочу, щоб інші майбутні мами знали, що вони можуть впоратися з цим самостійно".

Жінка не знає батька своїх дітей Фото: TikTok

"Я не планувала вагітніти, це, очевидно, був шок, бо я не знала цього хлопця. Я пам’ятаю, як побачила їх (дітей, — Ред.) вперше і відчула стільки кохання, якого ніколи раніше в житті не відчувала. Я не можу уявити своє життя без них зараз. Ми будемо трьома мушкетерами до кінця життя", — каже мама двох доньок.

Втім, коли Холлі дізналася, що вагітна, то розплакалася: "Це був просто повний шок. Але, очевидно, так мало бути".

