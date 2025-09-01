Польский миллионер отобрал кепку с автографом у мальчика на чемпионате по теннису (видео)

На Открытом чемпионате США по теннису случился скандальный инцидент — польский бизнесмен выхватил кепку с автографом из рук ребенка. Событие вызвало бурное обсуждение в соцсетях, но впоследствии история получила счастливое завершение.

Польский миллионер Петр Щерек оказался в центре скандала после матча US Open, когда он забрал кепку с подписью теннисиста Камиля Майхшрака у юного болельщика. Камера зафиксировала момент, как мужчина положил трофей в сумку своей жены, пока расстроенный мальчик пытался протестовать. Об этом пишет New York Post.

Сам Майхшрак, который в тот вечер победил девятого сеяного Карена Хачанова, заявил, что сначала не понял, что произошло:

"Очевидно, это была путаница. Я был уставший и возбужденный после матча. Думаю, и он действовал на эмоциях", — пояснил спортсмен.

Имя бизнесмена подтвердил сам теннисист, добавив, что Щерек является спонсором польской федерации тенниса. После огласки предприниматель закрыл свои страницы в соцсетях, а пользователи из Польши засыпали его оскорбительными комментариями.

Впрочем, по словам Майхшрака, Щерек пытался исправить ситуацию и связаться с семьей мальчика. А впоследствии сам теннисист разыскал юного болельщика по имени Брок и подарил ему новую подписанную кепку и другие сувениры.

Польская звезда тенниса Камиль Майхржак встретился с молодым поклонником Фото: Instagram

На видео, которое спортсмен выложил в соцсетях, видно счастливого парня, который с гордостью примеряет подарок. "Сегодня после разминки у меня была замечательная встреча", — подписал ролик Майхшрак.

