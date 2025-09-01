Польський мільйонер відібрав кепку з автографом у хлопчика на чемпіонаті з тенісу (відео)

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу трапився скандальний інцидент — польський бізнесмен вихопив кепку з автографом з рук дитини. Подія викликала бурхливе обговорення у соцмережах, але згодом історія отримала щасливе завершення.

Польський мільйонер Пйотр Щерек опинився в центрі скандалу після матчу US Open, коли він забрав кепку з підписом тенісиста Каміля Майхшрака у юного вболівальника. Камера зафіксувала момент, як чоловік поклав трофей у сумку своєї дружини, поки засмучений хлопчик намагався протестувати. Про це пише New York Post.

Сам Майхшрак, який того вечора переміг дев’ятого сіяного Карена Хачанова, заявив, що спершу не зрозумів, що сталося:

"Очевидно, це була плутанина. Я був втомлений і збуджений після матчу. Думаю, і він діяв на емоціях", — пояснив спортсмен.

Ім’я бізнесмена підтвердив сам тенісист, додавши, що Щерек є спонсором польської федерації тенісу. Після розголосу підприємець закрив свої сторінки у соцмережах, а користувачі з Польщі засипали його образливими коментарями.

Втім, за словами Майхшрака, Щерек намагався виправити ситуацію та зв’язатися з родиною хлопчика. А згодом сам тенісист розшукав юного вболівальника на ім’я Брок та подарував йому нову підписану кепку й інші сувеніри.

Польська зірка тенісу Каміль Майхржак зустрівся з молодим шанувальником Фото: Instagram

На відео, яке спортсмен виклав у соцмережах, видно щасливого хлопця, який з гордістю приміряє подарунок. "Сьогодні після розминки я мав чудову зустріч", — підписав ролик Майхшрак.

