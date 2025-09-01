Девушка семь лет не могла есть ничего, кроме курятины: ее повели на гипноз (фото)

Девятилетняя британская школьница Ливана в течение семи лет питалась исключительно куриными наггетсами из McDonald's. У нее было редкое пищевое расстройство. После сеанса гипнотерапии девушка впервые в жизни попробовать фрукты и овощи.

Related video

Мать ребенка, 35-летняя Келли из Ковентри, рассказала журналистам о многолетней борьбе с необычными пищевыми привычками дочери. По ее словам, это началось, когда девочке было всего 18 месяцев. Детали истории раскрывает издание The Mirror.

"Всю свою жизнь она ела только куриные наггетсы. Каждый день был одинаковым, это было единственное, что я могла ей предложить", — поделилась опытом Келли.

Неизменный рацион

Женщина вынуждена была тратить около 110 фунтов ежемесячно на однотипные обеды для дочери. Даже в праздничные дни меню девочки не менялось. Это стало проблемой.

"Дошло до того, что мы покупали еду на Сочельник и оставляли ее холодной, а на следующий день разогревали на ужин. Ливана родилась на Рождество, поэтому мы заботились о том, чтобы у нее было то, что она хотела", — вспоминает мама.

Медицинское обследование не выявило проблем Фото: The Mirror

Она пыталась расширить рацион дочери, но это оказалось бесполезным в течение многих лет.

"Я пыталась вводить другие продукты, такие как фрукты и овощи, но Лив могла долго не есть. Все, что она пробовала, не глотала, а выплевывала", — добавляет Келли.

Переломный момент

Переломный момент наступил летом, когда девушка не смогла съесть даже привычный наггетс в ресторане. "Она съела кусочек куриного наггетса, но не смогла его проглотить", — комментирует женщина.

Медицинское обследование не выявило проблем, но врачи предупредили, что пациентку, возможно, придется кормить через зонд. Тогда семья обратилась к когнитивно-поведенческому гипнотерапевту Дэвиду Килмурри, который диагностировал у ребенка пищевое расстройство (ARFID).

"Через 45-минутного сеанса она проглотила виноградинку, хотя не съела ни одного фрукта в своей жизни — я не могла в это поверить. В тот день она попробовала 18 фруктов", — утверждает Келли.

Сейчас девушка ест хлопья на завтрак, пиццу или тосты на обед и овощи на ужин Фото: The Mirror

Сейчас девушка ест хлопья на завтрак, пиццу или тосты на обед и овощи на ужин.

Специалист, который помог ей, отметил позитивный настрой пациентки. "Лив пришла к нам с отличным настроением, и было очень приятно видеть, как она начинает есть нормальную пищу", — прокомментировал результаты Дэвид Килмурри.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Саффрон Босвелл уже десять лет не готовит дома и живет исключительно на фастфуде. Ежедневно она тратит до 60 фунтов стерлингов на еду из кафе, ресторанов и доставку, потому что считает такой образ жизни не только удобным, но и экономически выгодным.

А вот Нина Манро из Австралии начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.