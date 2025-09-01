Дівчина сім років не могла їсти нічого, крім курятини: її повели на гіпноз (фото)

Дев'ятирічна британська школярка Лівана протягом семи років харчувалася виключно курячими нагетсами з McDonald's. У неї був рідкісний харчовий розлад. Після сеансу гіпнотерапії дівчина вперше в житті спробувати фрукти та овочі.

Мати дитини, 35-річна Келлі з Ковентрі, розповіла журналістам про багаторічну боротьбу з незвичайними харчовими звичками доньки. За її словами, це розпочалося, коли дівчинці було лише 18 місяців. Деталі історії розкриває видання The Mirror.

"Усе своє життя вона їла лише курячі нагетси. Кожен день був однаковим, це було єдине, що я могла їй запропонувати", — поділилася досвідом Келлі.

Незмінний раціон

Жінка змушена була витрачати близько 110 фунтів щомісяця на однотипні обіди для доньки. Навіть у святкові дні меню дівчинки не змінювалось. Це стало проблемою.

"Дійшло до того, що ми купували їжу на Святвечір й залишали її холодною, а наступного дня розігрівали на вечерю. Лівана народилася на Різдво, тому ми дбали про те, щоб у неї було те, що вона хотіла", — згадує мама.

Медичне обстеження не виявило проблем Фото: The Mirror

Вона намагалася розширити раціон дочки, але це виявилось марним протягом багатьох років.

"Я намагалася вводити інші продукти, такі як фрукти та овочі, але Лів могла довго не їсти. Все, що вона пробувала, не ковтала, а випльовувала", — додає Келлі.

Переломний момент

Переломний момент настав влітку, коли дівчина не змогла з’їсти навіть звичний нагетс у ресторані. "Вона з'їла шматочок курячого нагетсу, але не змогла його проковтнути", — коментує жінка.

Медичне обстеження не виявило проблем, але лікарі попередили, що пацієнтку, можливо, доведеться годувати через зонд. Тоді родина звернулася до когнітивно-поведінкового гіпнотерапевта Девіда Кілмуррі, який діагностував у дитини харчовий розлад (ARFID).

"Через 45-хвилинного сеансу вона проковтнула виноградинку, хоча не з'їла жодного фрукта в своєму житті — я не могла у це повірити. Того дня вона спробувала 18 фруктів", — стверджує Келлі.

Зараз дівчина їсть пластівці на сніданок, піцу або тости на обід і овочі на вечерю Фото: The Mirror

Зараз дівчина їсть пластівці на сніданок, піцу або тости на обід і овочі на вечерю.

Спеціаліст, який допоміг їй, відзначив позитивний настрій пацієнтки. "Лів прийшла до нас з чудовим настроєм, і було дуже приємно бачити, як вона починає їсти нормальну їжу", — прокоментував результати Девід Кілмуррі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.