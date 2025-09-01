Польский ультраправый политик ушел из профессии ради союза с трансгендерной женщиной (фото)

Представитель польской ультраправой партии "Конфедерация" Давид Шостак принял решение покинуть политическую арену. Это решение он принял из-за романтических отношений с известной моделью Михалиной Маниос — трансгендерной женщиной. Пара публично подтвердила свои отношения и рассказала о совместных планах.

Бывший политик, который ранее позиционировал себя как консерватор и традиционалист, сделал неожиданное для многих заявление о завершении политической деятельности ради счастья в личной жизни. В совместном интервью изданию Gazeta Wyborcza пара раскрыла детали своего знакомства.

Михалина Маниос прославилась благодаря участию в культовых телепроектах "The Voice of Poland" и "Top Model", где заняла третье место. Позже она работала в рекламной сфере, но впоследствии отошла от публичной деятельности, сосредоточившись на образовании.

Михалина Маниос со своим возлюбленным Фото: Instagram

"Нас сблизили эмоциональность, глубокие разговоры и общие ценности", — объяснил мотивы отношений Шостак.

Начало отношений

Маниос добавила некоторые штрихи о начале их истории: "Наша история началась со знакомства в интернете, со временем это переросло в настоящий роман", — рассказала модель.

Михалина Маниос на отдыхе с бывшим политиком Фото: Instagram

Несмотря на консервативные взгляды, которые Давид Шостак ранее высказывал в социальных сетях, называя себя "католиком, поляком и националистом", он подчеркнул важность веры в их отношениях.

"Мы оба верующие, но имеем открытый ум. Не представляю себе отношений с неверующим человеком. Ничто не мешает нам в будущем пожениться в церкви. Здесь нет никаких ограничений", — заявил экс-политик.

История любви

Давид рассказал о чувствах, которые испытывает к своей избраннице.

"Михалина — женщина. Когда мы познакомились, я не представлял, что могу потерять такого человека. Я знал, что имею шанс связать свою жизнь с красивой, ценной женщиной. Она — элита нации, достаточно взглянуть на ее биографию", — высказался бывший деятель "Конфедерации".

Михалина Маниос прославилась благодаря участию в культовых телепроектах Фото: Instagram Михалина Маниос прославилась благодаря участию в культовых телепроектах Фото: Instagram

Решение Шостака оставить политику вызвало резонанс в польском обществе, учитывая консервативную позицию его бывшей партии по вопросам гендерной политики.

Модель не скрывает отношений с бывшим политиком Фото: Instagram

