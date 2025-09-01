Польський ультраправий політик пішов з професії заради союзу з трансгендерною жінкою (фото)

Представник польської ультраправої партії "Конфедерація" Давид Шостак прийняв рішення залишити політичну арену. Це рішення він прийняв через романтичні стосунки з відомою моделлю Міхаліною Маніос — трансгендерною жінкою. Пара публічно підтвердила свої відносини та розповіла про спільні плани.

Related video

Колишній політик, який раніше позиціював себе як консерватор і традиціоналіст, зробив несподівану для багатьох заяву про завершення політичної діяльності заради щастя в особистому житті. У спільному інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza пара розкрила деталі свого знайомства.

Міхаліна Маніос прославилась завдяки участі в культових телепроєктах "The Voice of Poland" та "Top Model", де зайняла третє місце. Пізніше вона працювала в рекламній сфері, але згодом відійшла від публічної діяльності, зосередившись на освіті.

Міхаліна Маніос зі своїм коханим Фото: Instagram

"Нас зблизили емоційність, глибокі розмови та спільні цінності", — пояснив мотиви стосунків Шостак.

Початок стосунків

Маніос додала деякі штрихи про початок їхньої історії: "Наша історія почалася зі знайомства в інтернеті, з часом це переросло в справжній роман", — розповіла модель.

Міхаліна Маніос на відпочинку з колишнім політиком Фото: Instagram

Попри консервативні погляди, які Давид Шостак раніше висловлював у соціальних мережах, називаючи себе "католиком, поляком і націоналістом", він підкреслив важливість віри в їхніх стосунках.

"Нас зблизили емоційність, глибокі розмови та спільні цінності", — пояснив мотиви стосунків Шостак Фото: Instagram

"Ми обоє віряни, але маємо відкритий розум. Не уявляю собі стосунків з людиною, яка не вірить. Ніщо не заважає нам у майбутньому одружитися в церкві. Тут немає жодних обмежень", — заявив експолітик.

Історія кохання

Давид розповів про почуття, які відчуває до своєї обраниці.

"Міхаліна — жінка. Коли ми познайомилися, я не уявляв, що можу втратити таку людину. Я знав, що маю шанс пов'язати своє життя з красивою, цінною жінкою. Вона — еліта нації, достатньо поглянути на її біографію", — висловився колишній діяч "Конфедерації".

Міхаліна Маніос прославилась завдяки участі в культових телепроєктах Фото: Instagram Міхаліна Маніос прославилась завдяки участі в культових телепроєктах Фото: Instagram

Рішення Шостака залишити політику викликало резонанс у польському суспільстві, враховуючи консервативну позицію його колишньої партії з питань гендерної політики.

Модель не приховує стосунків з колишнім політиком Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українського шеф-кухаря та ресторатора Ектора Хіменеса-Браво підозрюють у стосунках з неповнолітніми. У мережі розгорається новий скандал, проте сам шоумен на нього поки не реагує.

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.

Крім того, популярний телеведучий Соломка вперше публічно розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, які стали причиною його звільнення з військового обліку.