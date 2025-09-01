"Живой Нострадамус", предсказавший смерть королевы Елизаветы II, снова начал говорить

38-летний Атос Саломе точно предсказал пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и сбой Microsoft. Теперь он раскрыл, как брак Тейлор Свифт повлияет на мир.

"Живой Нострадамус" утверждает, что свадьба американской певицы может повлиять на мир в еще одном вирусном предсказании. Саломе сказал, что если свадьба состоится, она будет иметь "большее экономическое влияние", чем альбомы Свифт. Об этом пишет Daily Mail.

Восьмизначные доходы

"Она уже показала, что знает, как превратить свою жизнь в контент стоимостью миллиард долларов, как она сделала во время переговоров относительно своего тура с Disney+", — сказал бразильский экстрасенс, имея в виду недавний документальный фильм знаменитости "Тейлор Свифт: Тур эпох".

Если артистка применит "ту же логику" к своей свадьбе, эксклюзивный документальный фильм вроде бы может легко принести восьмизначные доходы.

К тому же, Саломе предупредил, что брак будет как частным праздником, так и культурным продуктом, который будут потреблять во всем мире, "сравнимым с фильмом или туром".

Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси женятся Фото: Getty Images

И изменится не только жизнь Тейлор, но и жизнь Трэвиса Келси, говорит Саломе, добавляя, что он больше не будет "просто игроком" для НФЛ, а "стратегическим активом": "Лига рассматривает пару как возможность охватить новую аудиторию в глобальном масштабе. Они станут мостом между спортом и развлечениями. Я могу с уверенностью сказать, что даже [Том] Брэйди и Жизель [Бюндхен] не достигли такого уровня совместного влияния".

"Живой Нострадамус" также перечислил многочисленные бизнес-возможности, которые может принести брак Тейлор и Трэвиса, такие как создание программы тренировок или основание фонда социального влияния.

Тейлор диктует эстетику; Трэвис — производительность. Сумма — это "глобальная потребительская экосистема". Он также прогнозирует, что о паре появится телешоу, которое может быть чем-то вроде "Короны" на Netflix, который рассказывает о британской королевской семье.

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Больше, чем романтический союз

Он добавил: "Я не сомневаюсь, что Disney или другой гигант уже готовит драматический мини-сериал о жизни пары. Тейлор позаботится о саундтреке, Кэлси задаст спортивный тон. Это рассказ, готовый к исследованию".

Пара пойдет к алтарю, по прогнозам Саломе, в мае или июне 2026 года, после завершения сезона Трэвиса в НФЛ.

Он сказал: "Этот брак — это стратегическая инженерия: коктейль глобального брендинга, захватывающих технологий, социального влияния и культурной мягкой силы. Мир станет свидетелем чего-то большего, чем романтический союз. Он станет свидетелем рождения культурной империи для двоих. Это возможно, и это может произойти".

