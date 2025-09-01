"Живий Нострадамус", який передбачив смерть королеви Єлизавети II, знову почав говорити

38-річний Атос Саломе точно передбачив пандемію коронавірусу, смерть королеви Єлизавети II та збій Microsoft. Тепер він розкрив, як шлюб Тейлор Свіфт вплине на світ.

"Живий Нострадамус" стверджує, що весілля американської співачки може вплинути на світ у ще одному вірусному передбаченні. Саломе сказав, що якщо весілля відбудеться, воно матиме "більший економічний вплив", ніж альбоми Свіфт. Про це пише Daily Mail.

Восьмизначні доходи

"Вона вже показала, що знає, як перетворити своє життя на контент вартістю мільярд доларів, як вона зробила під час переговорів щодо свого туру з Disney+", — сказав бразильський екстрасенс, маючи на увазі нещодавній документальний фільм знаменитості "Тейлор Свіфт: Тур епох".

Якщо артистка застосує "ту саму логіку" до свого весілля, ексклюзивний документальний фільм начебто може легко принести восьмизначні доходи.

До того ж, Саломе попередив, що шлюб буде як приватним святом, так і культурним продуктом, який споживатимуть у всьому світі, "порівнянним з фільмом чи туром".

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі одружуються Фото: Getty Images

І зміниться не лише життя Тейлор, але й життя Тревіса Келсі, каже Саломе, додаючи, що він більше не буде "просто гравцем" для НФЛ, а "стратегічним активом": "Ліга розглядає пару як можливість охопити нову аудиторію в глобальному масштабі. Вони стануть мостом між спортом та розвагами. Я можу з упевненістю сказати, що навіть [Том] Брейді та Жизель [Бюндхен] не досягли такого рівня спільного впливу".

"Живий Нострадамус" також перерахував численні бізнес-можливості, які може принести шлюб Тейлор та Тревіса, такі як створення програми тренувань або заснування фонду соціального впливу.

Тейлор диктує естетику; Тревіс — продуктивність. Сума — це "глобальна споживча екосистема". Він також прогнозує, що про пару з’явиться телешоу, яке може бути чимось на кшталт "Корони" на Netflix, який розповідає про британську королівську родину.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Більше, ніж романтичний союз

Він додав: "Я не сумніваюся, що Disney або інший гігант вже готує драматичний мінісеріал про життя пари. Тейлор подбає про саундтрек, Келсі задасть спортивний тон. Це розповідь, готова до дослідження".

Пара піде до вівтаря, за прогнозами Саломе, у травні чи червні 2026 року, після завершення сезону Тревіса в НФЛ.

Він сказав: "Цей шлюб — це стратегічна інженерія: коктейль глобального брендингу, захопливих технологій, соціального впливу та культурної м’якої сили. Світ стане свідком чогось більшого, ніж романтичний союз. Він стане свідком народження культурної імперії для двох. Це можливо, і це може статися".

