Алена Шоптенко запустила танцевальный флешмоб в столицах Европы (видео)

В Вене стартовал международный благотворительный проект "United by Dance" — серия танцевальных флешмобов, направленных на поддержку украинских детей, пострадавших от войны. Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду "Дети Героев".

Флешмоб пройдет в четырех европейских столицах — Братиславе, Праге и Берлине. В каждом городе будут сниматься отдельные танцевальные постановки в формате коротких видео-историй. Финальная постановка состоится в Брюсселе в ноябре 2025 года ко Всемирному дню ребенка и станет визуальной кульминацией проекта — масштабным видео с интеграцией фрагментов всех предыдущих выступлений.

Флешмоб Алены Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

При поддержке Европейской ассоциации женщин Украины (EAUW) проект объединил в Вене 120 участников, которые через танец продемонстрировали солидарность и поддержку украинских детей-сирот и полусирот. Все собранные средства будут направлены на приобретение школьных наборов для детей, которыми занимается благотворительный фонд "Дети Героев".

Флешмоб Алены Шоптенко

Автором идеи и креативной концепции проекта стала известная украинская хореограф, победительница шоу "Танцы со звездами" и многократная чемпионка по бальным танцам Алена Шоптенко.

"Я верю, что танец имеет силу объединять людей даже тогда, когда слова бессильны. Это способ показать миру, что украинцы очень сильны, продолжают жить, двигаться вперед, создавать, демонстрируя пример стойкости и единства для всего мира, несмотря на войну", — отметила Алена Шоптенко.

Продюсером проекта выступила основательница международной креативной платформы Global Social Impact Creative Hub Юлия Дощанская. Соорганизатором проекта стала Виолетта Дворникова, возглавляющая Европейскую ассоциацию женщин Украины (EAUW), которая является координаторами на местах в странах Европы. Также локальными партнерами в Вене выступили организации: Eurohaus и Peace Committee of Ukraine.

Объединение украинцев и европейцев

"Мы всегда поддержим такие инициативы, потому что их цель — объединить украинцев и европейцев и собрать помощь для детей, которые больше всего пострадали от войны: тех, кто потерял родителей, или чьи родные находятся в плену", — подчеркнула председатель EAUW Виолетта Дворникова.

Проект объединил в Вене 120 участников Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Сейчас мы тестируем формат, анализируем и совершенствуем концепцию, чтобы выйти на новый, глобальный уровень и достичь финальной точки, где United by Dance станет узнаваемым мировым движением с мощным гуманитарным эффектом", — комментирует продюсер проекта Юлия Дощанская.

Флешмоб пройдет в четырех европейских столицах Фото: instagram.com/alena_shoptenko

За расписанием флешмобов можно следить на странице проекта. К благотворительной инициативе может присоединиться каждый желающий, сделав символический донат.

