Олена Шоптенко запустила танцювальний флешмоб у столицях Європи (відео)

У Відні стартував міжнародний благодійний проєкт "United by Dance" — серія танцювальних флешмобів, спрямованих на підтримку українських дітей, які постраждали від війни. Усі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду "Діти Героїв".

Флешмоб пройде в чотирьох європейських столицях — Братиславі, Празі та Берліні. У кожному місті зніматимуться окремі танцювальні постановки у форматі коротких відеоісторій. Фінальна постановка відбудеться в Брюсселі о листопаді 2025 року до Всесвітнього дня дитини та стане візуальною кульмінацією проєкту — масштабним відео з інтеграцією відеофрагментів усіх попередніх виступів.

Флешмоб Олени Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

За підтримки Європейської асоціації жінок України (EAUW), проєкт об'єднав у Відні 120 учасників, які через танець продемонстрували солідарність та підтримку українських дітей-сиріт і напівсиріт. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання шкільних наборів для дітей, якими опікується благодійний фонд "Діти Героїв".

Флешмоб Олени Шоптенко

Авторкою ідеї та креативної концепції проєкту стала відома українська хореографка, переможниця шоу "Танці з зірками" та багаторазова чемпіонка з бальних танців Олена Шоптенко.

"Я вірю, що танець має силу об’єднувати людей навіть тоді, коли слова безсилі. Це спосіб показати світові, що українці надзвичайно сильні, продовжують жити, рухатися вперед, створювати, демонструючи приклад стійкості та єдності для всього світу, попри війну", — зазначила Олена Шоптенко.

Продюсером проєкту виступила засновниця міжнародної креативної платформи Global Social Impact Creative Hub Юлія Дощанська. Співорганізатором проєкту стала Віолетта Дворнікова, яка очолює Європейську асоціацію жінок України (EAUW), яке є координаторами на місцях в країнах Європи. Також локальними партнерами у Відні виступили організації: Eurohaus та Peace Committee of Ukraine.

Об’єднання українців та європейців

"Ми завжди підтримаємо такі ініціативи, бо їхня мета — об’єднати українців та європейців і зібрати допомогу для дітей, які найбільше постраждали від війни: тих, хто втратив батьків, або чиї рідні перебувають у полоні", — підкреслила голова EAUW Віолетта Дворнікова.

Проєкт об'єднав у Відні 120 учасників Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Наразі ми тестуємо формат, аналізуємо та вдосконалюємо концепцію, щоб вийти на новий, глобальний рівень і досягнути фінальної точки, де United by Dance стане впізнаваним світовим рухом із потужним гуманітарним ефектом", — коментує продюсер проєкту Юлія Дощанська.

Флешмоб пройде в чотирьох європейських столицях Фото: instagram.com/alena_shoptenko

За розкладом флешмобів можна слідкувати на сторінці проєкту. До благодійної ініціативи може доєднатися кожен охочий, зробивши символічний донат.

