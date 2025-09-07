"Идите прочь": уборщица рассказала о 5 вещах, которые ее больше всего раздражают
Люди часто делают вещи, которые очень раздражают уборщиков. Женщина поделилась пятью секретами, о которых профессиональный клинер никогда вам не расскажет.
Кайли, уборщица из Великобритании, рассказала в своем TikTok, что заставляет уборщиков работать усерднее и почему важно выходить из дома, когда они выполняют свою работу.
Первое впечатление имеет значение
Прежде всего, по словам Кайли, первое впечатление невероятно важно.
Она сказала: "Хороший уборщик всегда будет настаивать на том, чтобы сначала познакомиться с вами. Иногда атмосфера просто странная".
Проявляйте уважение
Кроме того, британка объяснила, что очень ценится, когда вы обращаетесь к уборщику по имени.
"Нам не нравится, когда нас называют "уборщицей" — мы помним и используем имена всех наших клиентов, пожалуйста, проявите к нам уважение и используйте наши", — подчеркнула женщина.
Просто уходите
Кроме того, важно предоставить уборщице пространство для выполнения своей работы, поэтому вам нужно будет подумать об этом, если вы работаете из дома.
Кайли объяснила: "Уборка в доме, полном людей, значительно усложняет нашу работу".
Платите
Уборщица резко добавила: "Погоня за просроченными платежами отнимает наше "свободное" время — это еще одна административная обязанность, без которой мы могли бы обойтись, мы это замечаем и помним".
Будьте благодарны
К тому же, британка поделилась секретом того, как обеспечить, чтобы ваша уборщица всегда упорно трудилась.
"Мы работаем усерднее для клиентов, которые выражают свою благодарность и ценят нас, поэтому отправьте это сообщение с благодарностью, когда вернетесь домой в красивый чистый дом, это значит для нас весь мир и заставит нас работать усерднее в вашем доме", — подытожила Кайли.
Пост Кайли в TikTok, опубликованный под никнеймом @thetheakers, явно удивил многих, поскольку он быстро набрал более 53 тысяч просмотров.
Тем временем многие другие уборщики "пошли" в комментарии, чтобы поделиться своими мыслями:
- "Мы работаем усерднее для клиентов, которые выражают свою благодарность и ценят нас".
- "Я ушла, потому что дети постоянно называли меня уборщицей. Меня зовут Роз".
- "У меня есть клиент, который регулярно пишет мне "спасибо за сегодняшний день" или "было здорово вернуться домой из отпуска в чистый дом". Это мелочи".
