"Идите прочь": уборщица рассказала о 5 вещах, которые ее больше всего раздражают

Люди часто делают вещи, которые очень раздражают уборщиков. Женщина поделилась пятью секретами, о которых профессиональный клинер никогда вам не расскажет.

Кайли, уборщица из Великобритании, рассказала в своем TikTok, что заставляет уборщиков работать усерднее и почему важно выходить из дома, когда они выполняют свою работу.

Первое впечатление имеет значение

Прежде всего, по словам Кайли, первое впечатление невероятно важно.

Она сказала: "Хороший уборщик всегда будет настаивать на том, чтобы сначала познакомиться с вами. Иногда атмосфера просто странная".

Проявляйте уважение

Кроме того, британка объяснила, что очень ценится, когда вы обращаетесь к уборщику по имени.

"Нам не нравится, когда нас называют "уборщицей" — мы помним и используем имена всех наших клиентов, пожалуйста, проявите к нам уважение и используйте наши", — подчеркнула женщина.

Просто уходите

Кроме того, важно предоставить уборщице пространство для выполнения своей работы, поэтому вам нужно будет подумать об этом, если вы работаете из дома.

Кайли объяснила: "Уборка в доме, полном людей, значительно усложняет нашу работу".

Важно предоставить уборщице пространство для работы Фото: Freepik

Платите

Уборщица резко добавила: "Погоня за просроченными платежами отнимает наше "свободное" время — это еще одна административная обязанность, без которой мы могли бы обойтись, мы это замечаем и помним".

Вовремя платите уборщикам Фото: Freepik

Будьте благодарны

К тому же, британка поделилась секретом того, как обеспечить, чтобы ваша уборщица всегда упорно трудилась.

"Мы работаем усерднее для клиентов, которые выражают свою благодарность и ценят нас, поэтому отправьте это сообщение с благодарностью, когда вернетесь домой в красивый чистый дом, это значит для нас весь мир и заставит нас работать усерднее в вашем доме", — подытожила Кайли.

Пост Кайли в TikTok, опубликованный под никнеймом @thetheakers, явно удивил многих, поскольку он быстро набрал более 53 тысяч просмотров.

Тем временем многие другие уборщики "пошли" в комментарии, чтобы поделиться своими мыслями:

"Я ушла, потому что дети постоянно называли меня уборщицей. Меня зовут Роз".

"У меня есть клиент, который регулярно пишет мне "спасибо за сегодняшний день" или "было здорово вернуться домой из отпуска в чистый дом". Это мелочи".

