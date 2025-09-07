"Ідіть геть": прибиральниця розказала про 5 речей, які її найбільше дратують

Люди часто роблять речі, які дуже дратують прибиральників. Жінка поділилася п'ятьма секретами, про які професійний клінер ніколи вам не розповість.

Related video

Кайлі, прибиральниця з Великої Британії, розповіла у своєму TikTok, що змушує прибиральників працювати старанніше і чому важливо виходити з дому, коли вони виконують свою роботу.

Перше враження має значення

Перш за все, за словами Кайлі, перше враження неймовірно важливе.

Вона сказала: "Гарний прибиральник завжди наполягатиме на тому, щоб спочатку познайомитися з вами. Іноді атмосфера просто дивна".

Виявляйте повагу

Крім того, британка пояснила, що дуже цінується, коли ви звертаєтеся до прибиральника на ім'я.

"Нам не подобається, коли нас називають "прибиральницею" — ми пам’ятаємо та використовуємо імена всіх наших клієнтів, будь ласка, виявіть до нас повагу та використовуйте наші", — наголосила жінка.

Просто ідіть геть

Крім того, важливо надати прибиральниці простір для виконання своєї роботи, тому вам потрібно буде подумати про це, якщо ви працюєте з дому.

Кайлі пояснила: "Прибирання в будинку, повному людей, значно ускладнює нашу роботу".

Важливо надати прибиральниці простір для роботи Фото: Freepik

Платіть

Прибиральниця різко додала: "Погоня за простроченими платежами забирає наш "вільний" час — це ще один адміністративний обов’язок, без якого ми могли б обійтися, ми це помічаємо і пам’ятаємо".

Вчасно платіть прибиральникам Фото: Freepik

Будьте вдячні

До того ж, британка поділилася секретом того, як забезпечити, щоб ваша прибиральниця завжди наполегливо працювала.

"Ми працюємо старанніше для клієнтів, які висловлюють свою вдячність і цінують нас, тому надішліть це повідомлення з подякою, коли повернетеся додому в гарний чистий будинок, це означає для нас увесь світ і змусить нас працювати старанніше у вашому домі", — підсумувала Кайлі.

Пост Кайлі в TikTok, опублікований під нікнеймом @thetheakers, явно здивував багатьох, оскільки він швидко набрав понад 53 тисячі переглядів.

Тим часом багато інших прибиральників "пішли" в коментарі, щоб поділитися своїми думками:

"Ми працюємо старанніше для клієнтів, які висловлюють свою вдячність і цінують нас".

"Я пішла, бо діти постійно називали мене прибиральницею. Мене звати Роз".

"У мене є клієнт, який регулярно пише мені "дякую за сьогоднішній день" або "було чудово повернутися додому з відпустки в чистий будинок". Це дрібниці".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Прибиральниця назвала найгірші речі, які роблять гості.

Мешканець Великої Британії працював прибиральником на знаменитому музичному фестивалі і зібрав "колекцію" втрачених речей.

Крім того, жінка 10 років шукає "скарби" у сміттєвих баках.