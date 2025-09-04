86-летний руководитель ансамбля Вирского удивил размером своей пенсии

Мирослав Вантух признался, что получает пенсию, надбавки и стипендии. По его словам, поступлений хватает даже на то, чтобы помогать детям.

Художественный руководитель Национального ансамбля танца Украины им. Павла Вирского, легендарный хореограф Мирослав Михайлович Вантух в интервью "Наедине" поделился подробностями о своем состоянии, жилье, автомобиле и размере пенсии. За почти семь десятилетий карьеры он получил множество наград, среди которых и звание "Национальная легенда Украины".

Состояние и доходы руководителя ансамбля Вирского

"У меня есть машина, которой уже более двадцати лет, это Honda Accord. Прошла полтора миллиона километров. Я до сих пор за рулем. Конечно, у меня есть квартира, дача шесть соток. Квартира одна, а зачем мне две квартиры?" — признается Мирослав Михайлович.

Кроме официальной пенсии, хореограф получает различные надбавки и стипендии. Как пояснил художник, его ежемесячная пенсия составляет около 24 тысяч гривен:

"Я — профессор, академик, причем стаж огромный. Кроме того, я до сих пор работаю, и жена моя работает. Кроме пенсии, я получаю стипендию и доплаты как почетный гражданин города Киева, например. Еще как академику мне начисляют стипендию в 4 тысячи 600 гривен. И вот так, вместе, вместе, и что-то остается, и детям помогать есть возможность".

