86-річний керівник ансамблю Вірського здивував розміром своєї пенсії

Мирослав Вантух зізнався, що отримує пенсію, надбавки та стипендії. За його словами, надходжень вистачає навіть на те, щоб допомагати дітям.

Художній керівник Національного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського, легендарний хореограф Мирослав Михайлович Вантух в інтерв’ю "Наодинці" поділився подробицями про свої статки, житло, автомобіль і розмір пенсії. За майже сім десятиліть кар’єри він здобув безліч нагород, серед яких і звання "Національна легенда України".

Статки та надходження керівника ансамблю Вірського

"У мене є автівка, якій уже більше двадцяти років, це Honda Accord. Пройшла півтора мільйона кілометрів. Я досі за кермом. Звісно, у мене є квартира, дача шість соток. Квартира одна, а нащо мені дві квартири?" — зізнається Мирослав Михайлович.

Окрім офіційної пенсії, хореограф отримує різні надбавки та стипендії. Як пояснив митець, його щомісячна пенсія становить близько 24 тисяч гривень:

"Я — професор, академік, до того ж стаж величезний. Крім того, я досі працюю, і жінка моя працює. Окрім пенсії, я отримую стипендію і доплати як почесний громадянин міста Києва, наприклад. Ще як академіку мені нараховують стипендію у 4 тисячі 600 гривень. І ось так, докупи, докупи, і щось лишається, і дітям допомагати є змога".

