Керівник ансамблю Вірського розказав, що почув від Путіна ще у 2002 році

Керівник Національного заслуженого ансамблю танцю України імені Павла Вірського Мирослав Вантух в інтерв'ю "Наодинці" розповів про два особисті спілкування з Путіним та пояснив мотиви відмови від звання народного артиста РФ після початку агресії проти України.

Зустріч з Путіним

"Виступи на фестивалі публіка дуже погано сприймала, але коли на сцену вийшов ансамбль імені Вірського, глядачі проводжали нас овацією", — згадує художній керівник колективу.

Після вистави, як розповідає Вантух, відбулася особиста розмова з Путіном.

"Він підійшов до мене, двома руками мою взяв, міцно стискає і каже: "Ви знаєте, Мирославе Михайловичу, я вас від душі вітаю. У мене зараз, на превеликий жаль, такого колективу в такій блискучій формі, як ваш, немає", — переказав хореограф ту розмову.

Зустріч з Путіним у 2003 — нагородження у Кремлі

Наступний контакт відбувся 2003 року в Москві, коли Путін особисто вручив Вантуху звання народного артиста РФ. "Він і на прийомі жартував, і мені здався нормальним чоловіком", — зізнається артист, описуючи свої тодішні враження.

Однак агресивні дії Росії кардинально змінили ставлення українського маестро до російського лідера. Після анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі Мирослав Вантух прийняв принципове рішення.

"Коли він загарбав Крим, потім Донбас — я відмовився від звання народного артиста РФ офіційно", — заявив хореограф у програмі.

Ставлення до Путіна

Своє ставлення до Путіна після початку повномасштабної війни артист висловив особливо різко.

"Я його не вважаю за людину. Мене дивує: як він ходить, як він лягає спати, як він спить, як цілий день думає і про що думає… Стільки зла зробити людям, стільки горя, діти гинуть — за що?! Хай би справився зі своїми людьми й землею", — прокоментував Вантух.

Національний заслужений ансамбль танцю України імені Павла Вірського залишається одним із найвідоміших українських культурних брендів у світі, продовжуючи представляти Україну на міжнародній арені навіть у воєнний час.

