Руководитель ансамбля Вирского рассказал, что услышал от Путина еще в 2002 году

Мирослав Вантух вспомнил свое выступление в 2002 году на международном фестивале "Славянский базар в Витебске" в Беларуси. По словам маэстро, украинские танцоры произвели большое впечатление на Путина.

Руководитель Национального заслуженного ансамбля танца Украины имени Павла Вирского Мирослав Вантух в интервью "Наедине" рассказал о двух личных разговорах с Путиным и объяснил мотивы отказа от звания народного артиста РФ после начала агрессии против Украины.

Встреча с Путиным

"Выступления на фестивале публика очень плохо воспринимала, но когда на сцену вышел ансамбль имени Вирского, зрители провожали нас овацией", — вспоминает художественный руководитель коллектива.

После спектакля, как рассказывает Вантух, состоялся личный разговор с Путиным.

"Он подошел ко мне, двумя руками мою взял, крепко сжимает и говорит: "Вы знаете, Мирослав Михайлович, я вас от души поздравляю. У меня сейчас, к большому сожалению, такого коллектива в такой блестящей форме, как ваш, нет", — пересказал хореограф тот разговор.

Встреча с Путиным в 2003 — награждение в Кремле

Следующий контакт состоялся в 2003 году в Москве, когда Путин лично вручил Вантуху звание народного артиста РФ. "Он и на приеме шутил, и мне показался нормальным человеком", — признается артист, описывая свои тогдашние впечатления.

Мирослав Вантух вспомнил детали разговора с Путиным Фото: Facebook

Однако агрессивные действия России кардинально изменили отношение украинского маэстро к российскому лидеру. После аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе Мирослав Вантух принял принципиальное решение.

"Когда он захватил Крым, потом Донбасс — я отказался от звания народного артиста РФ официально", — заявил хореограф в программе.

Отношение к Путину

Свое отношение к Путину после начала полномасштабной войны артист выразил особенно резко.

"Я его не считаю за человека. Меня удивляет: как он ходит, как он ложится спать, как он спит, как целый день думает и о чем думает… Столько зла сделать людям, столько горя, дети гибнут — за что?! Пусть бы справился со своими людьми и землей", — прокомментировал Вантух.

Национальный заслуженный ансамбль танца Украины имени Павла Вирского остается одним из самых известных украинских культурных брендов в мире, продолжая представлять Украину на международной арене даже в военное время.

