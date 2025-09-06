Миллионы людей завидуют: разведенная женщина живет в сарае, чтобы не платить за аренду (фото)

37-летняя американка Хилари Эллисон после развода нашла креативное решение, чтобы решить проблему с жильем. Она превратила обычный сарай в уютный дом для себя и сына.

Женщина кардинально изменила свою жизнь, создав комфортное пространство с минимальными затратами. После развода в 2022 году она оказалась в сложном финансовом положении и не могла позволить себе арендную плату за обычное жилье. Почему теперь ей завидуют миллионы людей по всему миру, — узнавайте в материале Фокуса.

"Я даже не представляла, насколько ментальная ясность приходит вместе с минимализмом", — делится своим опытом Хилари.

Семья пришла ей на помощь в трудную минуту. Тетя и дядя помогли приобрести сарай за 6 тысяч фунтов, который планировали установить на участке бабушки в Южной Оклахоме.

Сарай стал домом

В течение шести месяцев семья вложила дополнительно 10 тысяч фунтов (около 55 5 тыс. грн) в реконструкцию. Большинство работ выполняли сами. Они занимались утеплением, отделкой стен, укладкой пола и даже самостоятельно копали водопровод.

"Я просыпаюсь в пять утра и не останавливаюсь до 10-11 вечера, когда наконец падаю в постель", — рассказывает о своем плотном графике Эллисон.

Сарай на этапе ремонта Фото: TikTok

Ее дом вмещает все необходимое для комфортного проживания: кухня, столовая, санузел, пространство для обучения, офис и спортивная зона. Также есть две спальные зоны — для матери и сына.

Хилари Эллисон хвастается результатом Фото: TikTok

"Я выросла в бедной семье, а когда ты из такой семьи, то склонен хранить все, поскольку боишься избавиться от вещей. Жизнь в крошечном пространстве заставляет тебя это осознать", — объясняет она.

Копейки за коммуналку

Сейчас женщина тратит менее 150 фунтов (8,3 тыс. грн) в месяц на электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги.

Внутри очень уютно и комфортно Фото: TikTok

"Да, я обожаю свой крошечный дом и минималистичную жизнь, но нет, я не останусь здесь навсегда. Счастлива в моменте и стараюсь не заглядывать слишком далеко вперед", — подчеркивает хозяйка.

