Мільйони людей заздрять: розлучена жінка живе в сараї, щоб не платити за оренду (фото)

37-річна американка Хіларі Еллісон після розлучення знайшла креативне рішення, щоб розв’язати проблему з житлом. Вона перетворила звичайний сарай на затишний дім для себе та сина.

Жінка кардинально змінила своє життя, створивши комфортний простір із мінімальними витратами. Після розлучення у 2022 році вона опинилася у складному фінансовому становищі й не могла дозволити собі орендну плату за звичайне житло. Чому тепер їй заздрять мільйони людей по всьому світу, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Я навіть не уявляла, наскільки ментальна ясність приходить разом з мінімалізмом", — ділиться своїм досвідом Хіларі.

Родина прийшла їй на допомогу в скрутну хвилину. Тітка та дядько допомогли придбати сарай за 6 тисяч фунтів, який планували встановити на ділянці бабусі у Південній Оклахомі.

Сарай став домом

Протягом шести місяців родина вклала додатково 10 тисяч фунтів (близько 55 5 тис. грн) у реконструкцію. Більшість робіт виконували власноруч. Вони займалися утепленням, обробкою стін, укладанням підлоги та навіть самостійно копали водопровід.

"Я прокидаюся о п'ятій ранку і не зупиняюся до десятої-одинадцятої вечора, коли нарешті падаю в ліжко", — розповідає про свій щільний графік Еллісон.

Сарай на етапі ремонту Фото: TikTok

Її будинок вміщує все необхідне для комфортного проживання: кухня, їдальня, санвузол, простір для навчання, офіс та спортивна зона. Також є дві спальні зони — для матері та сина.

Хіларі Еллісон хизується результатом Фото: TikTok

"Я виросла в бідній родині, а коли ти з такої сім'ї, то схильний зберігати все, оскільки боїшся позбутися речей. Життя у крихітному просторі змушує тебе це усвідомити", — пояснює вона.

Копійки за комуналку

Зараз жінка витрачає менш як 150 фунтів (8,3 тис. грн) на місяць на електроенергію, воду та інші комунальні послуги.

Всередині дуже затишно та комфортно Фото: TikTok

"Так, я обожнюю свій крихітний будинок і мінімалістичне життя, але ні, я не залишуся тут назавжди. Щаслива у моменті й намагаюся не заглядати надто далеко вперед", — підкреслює господиня.

