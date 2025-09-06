Підтримайте нас RU
Стиль життя

Мільйони людей заздрять: розлучена жінка живе в сараї, щоб не платити за оренду (фото)

Хіларі Еллісон біля свого будинку
Хіларі Еллісон живе у сараї зі своїм сином | Фото: TikTok

37-річна американка Хіларі Еллісон після розлучення знайшла креативне рішення, щоб розв’язати проблему з житлом. Вона перетворила звичайний сарай на затишний дім для себе та сина.

Жінка кардинально змінила своє життя, створивши комфортний простір із мінімальними витратами. Після розлучення у 2022 році вона опинилася у складному фінансовому становищі й не могла дозволити собі орендну плату за звичайне житло. Чому тепер їй заздрять мільйони людей по всьому світу, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Я навіть не уявляла, наскільки ментальна ясність приходить разом з мінімалізмом", — ділиться своїм досвідом Хіларі.

Родина прийшла їй на допомогу в скрутну хвилину. Тітка та дядько допомогли придбати сарай за 6 тисяч фунтів, який планували встановити на ділянці бабусі у Південній Оклахомі.

Сарай став домом

Протягом шести місяців родина вклала додатково 10 тисяч фунтів (близько 55 5 тис. грн) у реконструкцію. Більшість робіт виконували власноруч. Вони займалися утепленням, обробкою стін, укладанням підлоги та навіть самостійно копали водопровід.

"Я прокидаюся о п'ятій ранку і не зупиняюся до десятої-одинадцятої вечора, коли нарешті падаю в ліжко", — розповідає про свій щільний графік Еллісон.

Хіларі Еллісон біля свого будинку
Сарай на етапі ремонту
Фото: TikTok

Її будинок вміщує все необхідне для комфортного проживання: кухня, їдальня, санвузол, простір для навчання, офіс та спортивна зона. Також є дві спальні зони — для матері та сина.

Хіларі Еллісон біля свого будинку
Хіларі Еллісон хизується результатом
Фото: TikTok

"Я виросла в бідній родині, а коли ти з такої сім'ї, то схильний зберігати все, оскільки боїшся позбутися речей. Життя у крихітному просторі змушує тебе це усвідомити", — пояснює вона.

Копійки за комуналку

Зараз жінка витрачає менш як 150 фунтів (8,3 тис. грн) на місяць на електроенергію, воду та інші комунальні послуги.

Хіларі Еллісон біля свого будинку
Всередині дуже затишно та комфортно
Фото: TikTok

"Так, я обожнюю свій крихітний будинок і мінімалістичне життя, але ні, я не залишуся тут назавжди. Щаслива у моменті й намагаюся не заглядати надто далеко вперед", — підкреслює господиня.

