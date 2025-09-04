Известная украинская группа распалась: причиной стал конфликт солистки и продюсера

Украинская инди-группа renie cares распалась из-за того, что солистка Ирина Панчук позволяла пренебрежительное поведение со своим музыкальным продюсером Александром Мусевичем.

Related video

О решении закрыть музыкальный проект они сообщили в соцсетях 4 сентября. В ближайшее время концертов и новых релизов не будет.

"С сегодняшнего дня я больше не являюсь частью renie cares. Спасибо всем, кто присоединился к нашему творчеству. Это был лучший период моей жизни", — рассказал Мусевич.

Впрочем, после ряда вопросов о причине распада продюсер подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности.

"Я не буду вдаваться в детали и рассказывать обо всем, что происходило в рамках группы, потому что это не очень ок по отношению к Ире. Но уже долгое время я чувствовал неуважение к себе, своему времени и своей работе. Это о собственных ощущениях. Мы пытались несколько раз спасти группу, но не удалось. Мы очень разные. Поэтому я принял решение больше не продолжать сотрудничество", — признался Александр.

Александр Мусевич сообщил о распаде группы Фото: Instagram Александр Мусевич сообщил о распаде группы Фото: Instagram

Между тем солистка намекнула, что еще вернется к музыке.

"Друзья, мы прекращаем сотрудничество с Александром Мусевичем. Концертов в ближайшее время не ждите, релизов тоже. Я немножко это переживу и возьмусь снова к работе музыкальной. Люблю!" — написала Ирина Панчук.

Группа Renie Cares распалась Фото: Instagram

renie cares — украинский инди-музыкальный проект, основанный в 2021 году. Его создателями и участниками стали вокалистка Ирина Панчук и саундпродюсер Александр Мусевич. Первым релизом была песня "якби" (2021), которая быстро приобрела популярность в социальных сетях и на стримингах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Юрий Горбунов показал архивное фото с Тиной Кароль со времен "Танцев со звездами", на котором певицу не узнать.